350 yolcu kapasiteli tramvaylar kadınlara emanet

SAMSUN’da bulunan hafif raylı sistemdeki 56 tonluk, 40 metre uzunluğunda, 350 yolcu kapasiteli tramvaylar, kadın vatmanlara emanet edildi. 16 kadın vatman görev yaparken yılbaşı itibariyle sayı 32’ye çıkacak. 1 yıldır vatman, asıl mesleği kimyagerlik olan Gizem Bay, kendilerine büyük ilgi olduğunu belirterek bazı kişilerin kadın vatmanları gördüklerinde alkışlayarak destek verdiğini söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve 10 Ekim 2010’da hizmete giren hafif raylı sistemde 16 kadın ve 43 erkek vatman (tramvay sürücüsü) görev yapıyor. Bu ay sonu itibariyle tamamlanacak Türkiye İş Kurumu’nun işbaşı eğitim programı kapsamında düzenlenen kurs sonunda kadın vatman sayısı 32’a çıkarılacak. Yeni alınacak kadın vatmanların eğitiminde sona gelindi.

31 Aralık itibariyle tamamlanacak kurs sonunda yazılı ve uygulamalı sınav yapılarak işe alınacak kadın vatmanlar belirlenecek. 56 tonluk, 40 metre uzunluğunda, 350 yolcu kapasiteli tramvayları kullanan kadın vatmanları görenler şaşırıyor. 36 durağın bulunduğu hatta 23 tramvay yer aldığı belirtildi.

KADIN VATMAN SAYISI İKİ KATINA ÇIKACAK

Hafif Raylı Sistemi işleten Samulaş (Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.) Operasyon Müdürü Sevilay Germi, vatmanlık konusunda özellikle kadınların büyük bir ilgisinin olduğunu belirterek, şöyle dedi:

“Son başlattığımız kurs için mülakat aşamasında yaklaşık 200 kadın başvurmuştu. Kentimizde özellikle vatman olmak için kadınların büyük bir ilgisi var. Biz de görevli kadın vatman sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Özellikle trafikte de olduğu gibi makinistlikte de bayanların tramvayı kullanıyor olması, bakış açısı, beşeri ilişkiler açısından önemli. Aynı zamanda sürücülük konusunda da bayanların başarılı olabileceği göstermiş oluyoruz. Pozitif geri dönüşler alıyoruz. Bayanları bir vatman olarak görmek Samsun için güzel bir durum.”

“ALKIŞLAYIP ‘SÜPERSİN’ DİYE SESLENİYORLAR”

Yaklaşık 1 yıldan bu yana vatmanlık yapan ve kimyager olan, 28 yaşındaki Gizem Bay, İş Kurumu ilanını görüp başvurduğunu söyleyerek, şöyle dedi:

“Mülakata girip eğitim almaya hak kazandım. 6 aylık bir eğitim sonrasında makinist oldum. Sorumluluğu çok zor bir meslek. Dışarıdan bakıldığında bayanlar için zor bir iş olarak görülebilir ancak erkekler bunu yapıyorsa biz de yapabiliriz. Ben 1 yıldır çalışıyorum bu süre içinde çok olumlu tepkiler alıyoruz. Beni vatman kabinin de gören kadınlar el sallıyor,alkışlıyor, selam veriyor ‘süpersin’ diyerek seslenenler oluyor.”

MODA TASARIMI OKUDU MAKİNİST OLACAK

Okuduğu lisenin moda tasarımı bölümünden mezun olan 19 yaşındaki Tuğçe Arslan ise, 2 yıl önce kadın vatmanları tramvayı sürerken gördüğünü ve kendisinin de bu işi yapmaya karar verdiğini söyledi. Arslan, şöyle konuştu:

“Kadın vatmanları gördükçe daha çok heves ettim. Hayalim tramvay vatmanı olmaktı. İŞKUR kanalıyla düzenlenen kursa katıldım. Bu ay sonu sınavımız olacak. Tek hedefim başarılı olup tramvay vatmanı olmak. Şuan kurs devam ediyor. Eğitim aşaması biraz zor ama bu işin sorumluluğu ve riski çok fazla olduğu için çok iyi bir eğitim gerekiyor.”

“DIŞARIDAN BAKILDIĞINDA KOLAY SANILIYOR”

İnşaat teknikeri 23 yaşındaki Ebru Demir de eğitim sürecinin oldukça zorlu geçtiğini söyleyerek, “Dileğim sınavda başarılı olmak ve bu mesleği yapmak. Dışarıdan bakan insanlar çok kolay bir meslek gibi görüyorlar. Tren sadece rayların üzerinde gidip geliyor diye düşünüyorlar. Ama birde işin içine girdiğinizde aslında kolay olmadığını görüyorsunuz. Ben vatman olarak çalışmak çok istiyordum. İnşallah bunu başarırım” diye konuştu.

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