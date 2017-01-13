Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ticari süt işletmelerince Kasım ayında 716 bin 310 ton inek sütü toplandı.

TÜİK, 2016 yılı Kasım ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmelerince Kasım ayında toplanan inek sütü miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 artarak, 716 bin 310 ton olarak gerçekleşti.

Kasım ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 132 bin 640 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 artış gösterdi. İnek peyniri üretimi 51 bin 779 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 arttı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 507 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,6 arttı.

Yoğurt üretimi 90 bin 1 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 arttı. Ayran üretimi ise 56 bin 145 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 artış gösterdi.

Kasım ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,3 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 arttı.

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