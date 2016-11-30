31 Mart faili meçhulde mi kaldı?

Bu 31 vakası geçmişte ki, 31 Mart 1909’da vuku bulan değildir. 31 Mart 1909 vakasında, hareket ordusunun komutanı Mahmut Şevket Paşa, kurmay başkanı Mustafa Kemal’dir. (Atatürk).

İkincisi 31 Mart 2015 enerji vakasıdır…

Hani şu başta İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa olmak üzere neredeyse Türkiye’nin yarısından fazlasını elektriksiz bırakan, vahim vaka…

Birinci 31 Mart vakasıyla, ikinci 31 Mart vakasını yan yana getirmenin ne ilgisi var derseniz, ikinci 31 Mart vakasında, elektrik kesintisi İstanbul, Beykoz, Mahmut Şevket Paşa mahallesini de kapsamasıdır…

Her iki 31 Mart vakası da, birbirinden vahimdir… Bir anda, metro, tramvay seferleri duruyor, elektriğe bağlı tüm sistemler çöküyordu.

Herkes birbirine “ne oluyoruz?” diye soruyor, hiç kimse de tatmin edici bir cevap veremiyordu. Bazı cılız hiçbir ferdi inandırıcı açıklama yapılamıyor. “Kesinti!” denip beklemeye geçiliyordu.

Vatandaş da haliyle soruyordu “Bu kesinti anında tüm vilayetlerde nasıl oldu?” Ne yazık ki, doyurucu teknik bilgi hiç yoktu…

Hala da tam aydınlatıcı, soruları ortadan kaldıracak cevapta alınmış değildir.

Açıkçası “Faili Meçhul’de” kalmıştır.

Birinci 31 Mart vakası ne kadar aydınlatılmışsa da, ikinci 31 Mart vakası o kadar karanlıktır.

Kimler ve hangi servisler bir anda sistemi yok etmişlerdir?

Bu vaka acaba bir gözdağı mıydı? “ayağınızı denk alın” ikazı mıydı? Soru, soru, soru…

Türkiye’nin tüm can damarlarını bir anda kesen bu 31 Mart vakası aydınlanmalıdır. Çok gizli kalması gereken bilgiler kamuoyuyla paylaşılmasa bile faili meçhulde kalmaması dileğimizdir.

Bu olay tozlu raflara kaldırılacak bir mesele değildir, unutulması ise daha vahimdir. Geleceği aydınlatmak geçmişteki, karanlığın sis perdesini kaldırmakla mümkün olur. Yaşanan enerji darbesidir, Devlet de suçluları bulmak zorundadır.

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