31 ilde FETÖ-PDY operasyonu: 100 kişi hakkında gözaltı kararı

Konya merkezli 31 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik yapılan soruşturmada, örgütün imamları olduğu ileri sürülen 100 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

FETÖ-PDY operasyonunda yakalama kararı çıkartılan şüphelilerin gözaltına alınması dün eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı darbe girişiminin ardından FETÖ-PDY’ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bugüne kadar gözaltına alınan 184 kişinin ifadeleri doğrultusunda örgüt yapılanmasında terör örgütünün il, ilçe, bölge, ünite imamları, talebe mesulü bölge muhasebecisi, eyalet mesulü, sohbet hocaları olduğu ileri sürülen 100 kişi belirlendi. Bu kişiler hakkında ‘Örgütün il yöneticiliğini yapmak, örgüte üye olmak, örgüte finans sağlamak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından yakalama kararı çıkartıldı.

Yakalama kararının ardından da bugün Konya merkezli 31 ilde daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Konya’dan 43, Ankara’dan da 16 kişinin, diğer illerden den 1’er 2’şer kişinin gözaltına alınacağı öğrenildi. Operasyonun ise Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından örgütün yapılanmasına yönelik çıkartılan şema doğrultusunda yürütüldüğü belirtildi. Konya’da gözaltına alınan şüpheliler Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilerin gözaltına alınması için operasyonun devam ettiği belirtildi.

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