Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Doğuş Kuran, son 11 ayda 87 bin müşteriyi ADSL’siz bıraktıklarını belirterek, “Bizim açımızdan 87 bin müşteriye sözleşme yapıp internet hizmeti verememek demek, yılda 52 milyon liralık gelir kaybı demek. 14 bin müşterimizdeki gecikmiş müdahale sebebiyle Türk Telekom’un aldığı ceza ise 58 bin lira.” dedi.

Doğuş Kuran, düzenlediği basın toplantısında, Türk Telekom altyapısını kullandıkları sabit internet bağlantılarında yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlar nedeniyle uğradıkları gelir kaybına değindi.

ADSL’deki sabit internet bağlantılarıyla ilgili ciddi sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren Kuran, Turkcell Superonline kullanmak isteyen binlerce kişinin Türk Telekom’un altyapı sağlayıcısı olduğu ADSL/VDSL’de yaşanan altyapı kullanım sorunu nedeniyle evine internet bağlatamadığını söyledi.

ADSL internette Türk Telekom’un bakır altyapısını kullanıp hizmet sattıklarını hatırlatan Kuran, şunları kaydetti:

“Son 11 ayda 87 bin müşterimizi, yuvarlak hesap 300 bin tane internet kullanıcısını ADSL’siz bıraktık. 50 bin kullanıcıyı da, bizim alışkın olduğumuz kaliteli internet, kaliteli hız deneyiminden uzak şekilde, gecikmiş şekilde internetle buluşturmak ya da tekrarlanan arızalar sebebiyle haksızlığa uğrattık. ADSL ve VDSL bağlarken büyük sıkıntı yaşıyoruz. 1980’lerde biz telefon almak için bir yıl önceden sıraya giriyorduk, neredeyse o dönemlere döndük. İnsanlar ADSL internet alabilmek için kendi inisiyatifleri ile Superonline’a geliyorlar fakat günlerce, hatta aylarca beklemek zorunda kalıyorlar. Süreç gereği ADSL ile ilgili taleplerimizi Türk Telekom’a iletmemiz ve altyapı kullanımı konusunda kendilerinden gelecek onay doğrultusunda aktivasyonu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ancak Türk Telekom’dan bize aktivasyon sürecinde ‘port yok, müşteri vazgeçti, evde yok, adreste bulunamadı’ gibi mazeretler geliyor.”

“Turkcell, 52 milyon liradan fazla gelir kaybına uğradı”

Doğuş Kuran, söz konusu nedenlerden dolayı bu yılın 11 ayında 87 bin müşterilerinin internetini aktif hale getiremediğini belirterek, “Ayrıca, aynı dönemde 50 bin müşterimiz de geciken bağlantı ve erken/tekrarlayan arıza sebebiyle mağdur oldu. Bu aksaklıklardan dolayı ise Turkcell, 52 milyon liradan fazla gelir kaybına uğradı. Türk Telekom yetkilileri ile bir araya gelip sorunu konuştuk. Tüm şikayetlerimizi BTK’ya ilettik ve düzenli olarak iletmeye devam ediyoruz. Ancak sıkıntı çözülemiyor.” şeklinde konuştu.

Söz konusu sıkıntılarda bakırın ömrünü tamamlamış olmasının da önemli payı bulunduğuna işaret eden Kuran, kendilerine aylık gelen 100 talepten ancak 50’sini karşılayabildiklerini, geri kalan 50 kişinin başına çok ilginç şeyler geldiğini söyledi.

Kuran, “11 ayda net 87 bin müşterimiz sözleşme imzaladığı halde Superonline ADSL hizmeti alamadı. Konuyu araştırıp takip ettiğimizde ise bu 87 bin müşterinin yüzde 20’sinden daha fazlası Türk Telekom’a geri döndüğü ya da oraya başvurduğu zaman aynı hafta içinde aktivasyonu yapıldı.” diye konuştu.

Bize talepte bulunanlara Türk Telekom logolu kartvizit bırakan insanlar türemiş

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Kuran, Türkiye ortalamasında yüzde 50’sini aktive edebilmelerine karşın Gaziantep gibi illerde bu oranın yüzde 20’ye düştüğünü belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Orada 100 kişiden 20’sine ben ADSL hizmetini aktive edebiliyorum, geri kalanın başına da şaşırtıcı şeyler geliyor. İyi niyetle çözmek için Türk Telekom’la bu konuda çeşitli yazışma grupları kurduk ve onlarla bunu paylaştığımız için rahatlıkla şunu anlatabilirim; şu an orada rekabet dışı bir ticaret katmanı kurulmasını sağlayan, kayıt dışı ekonomiye destek olan bir ortam yaratılmış durumda.

Gaziantep’te bize talepte bulunan müşterilere Türk Telekom logolu kartvizit bırakan insanlar türemiş. Kartlarını bırakıp bizim müşterilerimize ‘Bugün aktive olmazsa, yarın bizi arayın, bir gün içinde aktivasyonunuzu yapacağız’ diyorlar. Bu ülkenin ekonomik olarak tercih edeceği bir şey değil, müşterinin iradesine de saygısızlık… Bu oran Gaziantep’te yüzde 20, Hatay’da yüzde 30. Türkiye ortalaması yüzde 50 olsa da daha ücra köşelerde daha büyük sorunlarımız var.”

Mobil data paketi alarak Vodafone’a 220 lira gelir sağlamış olduk

Müşteriye sundukları hız deneyimleri ile ilgili de sorunlar yaşadıklarını dile getiren Kuran, “Müşteri bize ‘TTNET’teyken 8 mbps hız görüyordum, size geldim 1 mbps hız’ dediği zaman biz bunu şu an ispatlayamıyoruz.” dedi. Kuran, regülasyondan sorumlu kurumun bu konunun daha fazla takipçisi olmasını istediklerini ifade etti.

Müşterilerin mağduriyetini gidermek adına, ADSL hatları bağlanana kadar internet kullanımını sağlamak amacıyla mobil hatlarına ücretsiz internet paketi tanımlamak başta olmak üzere çeşitli çözümler bulmak için uğraştıklarını ifade eden Kuran, şöyle devam etti:

“Bursa’da bir öğrenci müşterimiz, 10 gün boyunca yeni adresine nakil yapılmasını bekliyor. Sosyal medyadan yazdığı bu duruma kendim yanıt verdim, yazıştık, kendisine cep telefonu numaramı verdim. Çözüm bulmaya çalıştık, çözüm bulamadık, Türk Telekom gidip kurulumu yapmıyor. Telefonlarına mobil data tanımlamayı önerdim, mobilde Vodafone hat kullanıyorlarmış. Buna rağmen gidip iki arkadaşa da 10’ar GB’lık Vodafone’dan mobil data paketi almalarını söyledim ve o akşam arkadaşlara EFT yapıp ödemesini bireysel olarak ben yaptım, bir yerde Vodafone’a 220 lira gelir sağlamış olduk. Bunlar hoş anılar ama müşteri mağduriyeti söz konusu. Türk Telekom yöneticilerine bu örneği gösterdim.”

– “14 bin müşterimizdeki gecikmiş müdahale sebebiyle Türk Telekom’un aldığı ceza 58 bin lira”

Doğuş Kuran, ceza ve yaptırım dengesinin nasıl çalıştığını anlatırken, “Bizim açımızdan bakıldığında 87 bin müşteriye sözleşme yapıp internet hizmeti verememek demek, yılda 52 milyon liralık gelir kaybı demek, müşteri hizmetlerine tekrarlayan çağrı, sosyal medyadan şikayet demek, yıllık yaklaşık 60 milyon liralık negatif etki demek. Buna yol açan şirketin aldığı ceza ise, 14 bin müşterimizdeki gecikmiş müdahale sebebiyle Türk Telekom’un aldığı ceza ise 58 bin lira.” dedi.

Turkcell’in benzer bir hatalı işlem karşılığında ödemesi gereken cezanın birim fiyatının Türk Telekom ile kıyaslandığında 10 misli fazla olduğunu savunan Kuran, “Ben Türk Telekom’u sahaya çağırsam, hatalı bir işlemden dolayı ödemem gereken cezanın birim fiyatı 14 lira iken, Türk Telekom’un yaptığı işlemdeki ceza birim fiyatı 1,44 lira.” dedi.

Türk Telekom bağımlılığının ortadan kaldıran bir ürün üzerinde çalışıyoruz

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Kuran, Turkcell fiber hatlarının olduğu yerlerde müşterilerine aktivasyon sürelerinin ortalama bir gün, Türk Telekom’un hatlarını kullandıkları yerlerde ise aktivasyon süresinin son 3 aylık dönemde 10,8 güne çıktığını, bu sürenin 2-3 aylar gibi “uç noktalara” kadar çıkabildiğini söyledi.

Şu ana kadar müşterilerini mağdur etmemek için 140 bin müşteriye 4 GB’lık mobil data tanımladıklarını belirten Kuran, mağduriyetleri gidermek için alternatif çalışmalarını hızlandırdıklarını kaydetti. Kuran, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu sorunların bir kısmını 4.5G teknolojisini kullanarak aşmak istiyoruz. 4,5G üzerinden ADSL yerine geçebilecek ve bizim kontrolümüzde, bakır kablo sorunlarını yaşamadığımız, Türk Telekom bağımlılığının ortadan kaldıran bir ürün üzerinde çalışıyoruz, çok yakında sahada olacak. Ara geçiş döneminde, Türkiye’nin fiber yolculuğuna önemli katkı sağlayacak, müşterilerin başındaki sorunu bir anda ortadan kaldırma potansiyeli olan bir teknolojiyle müşterilerimizin karşısında olacağız. Sanırım, gelecek yılın ilk çeyreği gibi hayata geçirmiş oluruz.

Turkcell’in geliştirdiği WTTH (Wireless to the Home-Evlere Kablosuz Bağlantı) teknolojisi ile 4,5G şebeke altyapımızı kullanarak hanelere ulaşacağız. Fiber teknolojisi olmayan yerlere 4,5G kapsamasını ev içerisinde Wi-Fi ile dağıtabileceğiz. WTTH teknolojisini fiber bağlantısı olmayan Turkcell müşterileri için ADSL’e alternatif olarak sunabileceğiz. Modemin üzerinde bir SIM kart olacak. Son kullanıcı başka herhangi sabit internet şebekesine ihtiyacı olmadan SIM takılı WTTH cihazı üzerinden bulunduğu yerdeki 4.5G baz istasyonuna bağlanıp data hizmeti alabilecek.”

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