İlk albümleri “İki İnsan Tek Yürek” ile müzikseverlerden tam not alan Serkan&Buğra, unutulmaz bir konser turnesine imza atmaya hazırlanıyor.

Karadeniz müziğinin başarılı ikilisi Serkan&Buğra, büyük beğeni toplayan albümleri “İki İnsan Tek Yürek”den sonra turneye çıkıyor. Turnenin ilk ayağında Karadenizli hayranlarıyla bir araya gelecek olan ikili, Nisan ayının son konserinde ise Almanya’da olacak. Ardından rotayı Marmara bölgesine çevirecek başarılı gençler, 30 güne tam 18 konser sığdıracak.

HER ŞEHRE FARKLI BİR SÜRPRİZ

Kendi şarkılarının yanı sıra cover şarkılara da repertuvarında yer veren genç yetenekler, müzikseverlere art arda eğlence dolu konser deneyimleri yaşatacak. “Aykırı Yollarına”, “Virane”, “Cümle Alem”, “Nazli Yârim” gibi sevilen şarkılarını seslendirecek olan başarılı ikili, her şehirde müzikseverlere farklı sürprizler hazırlayacağı belirtti.