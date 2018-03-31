Eskişehir’de anne ve babası milli sporcu olan, kendisi de 3 yaşındayken spora başlayan beden eğitimi öğretmeni Seda Duygu Aygün’ün (35) tekvando, kick boks, karate ve boksta çok sayıda dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonluğu bulunuyor.

Aygün, hafta sonları anne ve babasının işlettiği spor salonunda çocuklara kick boks eğitimi veriyor.

Eskişehir Anadolu Lisesi’nde beden eğitimi öğretmenliği yapan Seda Duygu Aygün, başarılı sporcular yetiştirmeyi hedeflediğini söyledi. Anne ve babasının milli kick boks sporcusu olduğunu anlatan Aygün, spora 3 yaşındayken başladığını belirtti. Aygün şöyle konuştu:

“Spora 3 yaşımda tekvandoyla başladım. Ailem, daha sonra beni voleybola, basketbola da gönderdi. Ama ben tekrar dönüp dolaşıp, dövüş sporlarını tercih ettim. Annem ve babam Eskişehir’de özel spor salonu sahibi. 10 yıldır Eskişehir Anadolu Lisesi’nde beden eğitimi öğretmenliği yapıyorum.

Tekvandoda dünya ikinciliğim, boksta Avrupa ikinciliğim var. Kick boksta 4 Avrupa, 4 dünya şampiyonluğum var. Türkiye’de namağlup bir sporcuyum. En son Temmuz ayında Polonya’da yapılan dünya oyunlarında final müsabakasına çıktım ve dünya ikincisi oldum. Profesyonel kariyerimde 27 maç yaptım ve 24 galibiyetim var. Hedefim kariyerimi şampiyonluklarla devam ettirmek.”

Seda Duygu Aygün, hafta sonları ailesine ait spor salonunda 3.5 ila 10 yaş arasındaki çocuklarla, yıldız ve gençler kategorilerindeki sporculara ve kadınlara kick boks eğitimi verdiğini söyledi.

‘SPORCULARIN ARKASINDAN EMEKLERDİ’

Eski milli sporcu anne Aysun Aygün ise kızının antrenman salonunda büyüdüğünü belirterek, “Seda bizim ilk ve tek çocuğumuz. Bizim yoğun çalışma tempomuz nedeniyle spor salonumuzda büyüdü diyebilirim. Biz antrenman yaparken emekleyerek, sporcuların arkasından gidiyordu. Miniklerde Türkiye şampiyonu oldu. Pek çok spor branşıyla ilgilendi ama o dövüş branşını tercih etti. Orada devam ediyor. Böyle bir çocuğun antrenörü ve annesi olmaktan son derece mutluyum” dedi.

Baba Erdin Aygün ise hem antrenör hem de anne baba olmanın daha fazla stres yarattığını ifade ederek, “Tabii ki gururluyuz. Hem ülkemiz adına hem kulübümüz adına. Seda Duygu gibi bir kızımızın olması nedeniyle gururluyuz. Seda kulübümüzdeki diğer gençlere de örnek olmaktadır. Bu başarı hepimizin. Hem antrenörüyüm hem babasıyım. Bu ilginç bir durum. Toplumumuzda böyle aileler az. Birlikte maça gidiyoruz. Maç öncesi hazırlık, çok öncesi adrenalin, kuşku, şüphe var. Rakibin analizini yaparken anne, baba ve antrenör olarak sporcudan daha endişeliyiz ama bunu göstermemeye çalışıyoruz” diye konuştu.