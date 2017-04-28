3 Türk tenisçi 2. turda

Geçen yıl, Türk tenis tarihinin en büyük zaferine imza attığı TEB BNP Paribas İstanbul Cup’ta son şampiyon unvanıyla mücadele veren Çağla Büyükakçay, Garanti Koza Arena’daki galibiyet serisini Belçikalı rakibi Maryna Zanevska’yı 6-2, 6-1 yenerek sürdürdü.

Açılış turunda dünya sıralamasının 116. basamağındaki Zanevska ile kozlarını paylaşan 27 yaşındaki milli tenisçi, 75 dakikada tamamladığı buluşmada oldukça üstün bir performans ortaya koydu.

Henüz 15 dakika dolmamışken skoru 4-0’a getiren Çağla, üç kez servis kırdığı açılış setini 6-2 ile hanesine yazdırdı. İkinci sette de hız kesmeyen Büyükakçay, ilk servislerinde yalnızca iki puan kaybı yaşadığı bu seti de 6-1 kazanıp son 16’daki yerini ayarladı.

Sırasıyla Başak Eraydın ve Ayla Aksu’nun ardından Çağla Büyükakay’ın da maçını kazanmasıyla bir WTA turnuvasında ilk defa üç Türk tenisçi birden ikinci turu yakalamış oldu.

Çağla Büyükakçay, yenilmezlik serisini altı maça çıkardığı TEB BNP Paribas İstanbul Cup’taki ikinci tur sınavını, 2 numaralı seribaşı ve aynı zamanda çiftlerdeki partneri Macar Timea Babos önünde verecek.

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