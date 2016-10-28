3 raket çeyrek finalde

Antalya’da organize edilen,Toplam 10 bin dolar ödüllü Tennis Organisation Cup Futures turnuvasında üç Türk raket birden teklerde çeyrek finale kaldı. Son sekizin üçü Anıl Yüksel, Altuğ Çelikbilek ve Muhammet Haylaz’dan meydana geldi.

İkinci sınavını İsveçli Jakob Johansson-Holm önünde veren 5 numaralı seribaşı Anıl Yüksel, ilk seti 6-1 kazandıktan sonra rakibinin çekilmesiyle yoluna devam etti. Muhammet Haylaz, 6-3, 4-3 üstün olduğu buluşmada 7 numara Ukraynalı Artem Smirnov’un maçı bırakmasıyla çeyrek finali yakalarken, 8 numara Altuğ Çelikbilek de Rus Savva Polukhin’i 6-2, 5-7, 6-3’le geçti. Sarp Ağabigün ise 3 numara Belçikalı Julien Dubail’a 6-0, 6-3 yenilerek elendi.

Türk sporcuların çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Anıl Yüksel – Tallon Griekspoor (NED)

Altuğ Çelikbilek – Dimitar Kuzmanov (BUL)

Muhammet Haylaz – Julien Dubai (BEL)

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