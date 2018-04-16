TFF 1. Lig’in 31. haftasında, süper Lig’e yükselmek için mücadele eden ve aynı iddiayı taşıyan Ümraniyespor ile deplasmanda, son dakikada yedikleri golle 1-1 berabere kaldıkları önemli maçla ilgili olarak değerlendirmede bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, 1 puanın iyi sonuç olduğunu belirterek, “Kalan 3 maçı kazanıp Süper Lig’e çıkmak istiyoruz” dedi.

Kartal, mutlak kazanmak için sahaya çıktıklarını ifade ederek, “Kazanamazsak da en kötü 1 puanla dönmeyi planlamıştık. Çok iyi başladık ve golü bulduk. Hiç tahmin etmediğim bir oyuncum 20. dakikada kırmızı kart gördü. Oyunun büyük bölümünü 10 kişi sürdürdük. Bizi çok yordular. Enes ve Umut’un net pozisyonları vardı. Bunlardan birisini atsak maçı kopartabilirdik. Uzatmalarda karambolden yediğimiz golle beraberlikle dönüyoruz. Bunun dışında takımımızın hırsı ve inancı beni mutlu etti. Çok mutlu olmasak da 1 puan iyi sonuç burada. 3 maçımız kaldı. Bunları kazanıp Süper Lig’e çıkmak istiyoruz. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum, Ümraniyespor’a da başarılar diliyorum” açıklamasını yaptı. Putsila’nın 19. dakikada gördüğü kırmızı kartın ağır bir karar olduğunu söyleyen İsmail Kartal, “Putsila’nın hareketi bence kırmızı kartlık bir hareket değil ama herhalde başka diyaloglar geçti o pozisyonda. 19. dakikada bu kadar ağır bir karar olmaması lazım. İçinde başka bir şey varsa bilemem tabi. Onun dışarıda kalması bizim oyun planımızı bozdu. En önemli oyuncumuz atıldı. Bence çok iyi dayandık. 2 tane de net pozisyon bulduk. Biz buradan istediğimizi aldık. Kalan 3 maçımızı kazanarak yola devam etmek istiyoruz” diye konuştu.