2017-2018 sezonu Bölgesel Amatör Lig’de (BAL), gruplarında şampiyon olan 12 takımın bölgesel olarak eşleştirildikleri, 3. Lig’e yükselme 1.kademe play-off karşılaşmaları tamamlandı.

Maçların sonucunda rakiplerini yenen 6 takım doğrudan TFF 3. Lig’e yükselme hakkını elde etti. Bu takımlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Erzincan 13 Şubat Stadı: Adıyaman 1954 – Ağrı 1970 SK: 3-1 (Adıyaman 1954 TFF 3. Lig’e yükseldi)

Ankara Osmanlı Stadı : Nevşehirspor GK – Kırşehir Belediyespor: 0-1 (Uzatmalarda, Kırşehir Belediyespor TFF 3. Lig’e yükseldi)

Yeni Malatya Stadı : Fatsa Belediyespor – Artvin Hopaspor: 2-1 ( Fatsa Belediyespor TFF 3. Lig’e yükseldi)

Yeni Eskişehir Stadı : Gebzespor – Altınova Belediyespor: 1-0 (Gebzespor TFF 3. Lig’e yükseldi)

Muğla Atatürk Stadyumu: Serik Belediyespor – Ödemişspor: 5-0 (Serik Belediyespor TFF 3. Lig’e yükseldi)

Sancaktepe Stadı : Şile Yıldızspor – Alibeyköy: 2-0 (Şile Yıldızspor TFF 3. Lig’e yükseldi)

Karşılaşmalarda mağlup olan 6 takımın eşleşmeleri ile yapılacak 2. kademe play off maçlarının sonucunda rakiplerini mağlup eden 3 takım daha TFF 3. Lig’e yükselecek. 29 Nisan Pazar günü oynanacak maçlarda şu takımlar sahaya çıkacak:

Altınova Belediyespor – Alibeyköy

Artvin Hopaspor – Ağrı 1970 SK

Nevşehirspor GK – Ödemişspor

Bu maçlarda mağlup olan 3 takım ise, ilinde baraj müsabakası oynaması gerekiyorsa, bu müsabakayı oynamadan 2018-2019 sezonunda direkt BAL’da yer alacak. Bu takımla baraj müsabakası oynayacak yerel lig takımı da 2018-2019 sezonunda BAL’da direkt yer alacak