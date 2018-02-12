TFF 3. Lig 2. Grup 21. hafta karşılaşmasında, Gölcükspor-Pazarspor maçı eşine belki de hiç rastlanmayan, inanılmaz bir gol düellosuna sahne oldu.

Karşılaşma 6-6 beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla her iki takım da tarihe geçecek bir skora imza atmış oldu.

Düşme hattından uzaklaşmak isteyen Gölcükspor açısından büyük önem taşıyan maçla ilgili olarak konuşan teknik direktör Kayhan Çubuklu, takım olarak iyi bir performans ortaya koyduklarını belirterek, skor ürettiklerini ancak hatalarından dolayı gol yediklerini söyledi. Gölcükspor’un iç kaynaklarıyla ligde mücadele eden bir takım olduğunu ifade eden Çubuklu, rakipleri Pazarspor’un ligin iddialı ekiplerinden biri olduğunu kaydetti.



Çubuklu, iddialı takıma 6 gol atmalarının kendileri için bir başarı olduğunu vurgulayarak, “6 gol yemek de büyük bir şanssızlık. Attığımız gollerde beceri, yediklerimizde ise beceriksizlik vardı. 12 golde katkıyı genelde biz sunduk, rakibin pek katkısı olmadı. Skor anlamında iyi bir maç oldu. Genç oyuncularımızın iyi oynamasından mutlu oldum. Keyifli bir maçtı. Maça gelenler mutlu oldu. Futbol görsel bir oyun, buna bir şey kattıysak ne mutlu. Kazansak daha mutlu olacaktık.” ifadelerini kullandı.