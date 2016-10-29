3. Havalimanı’nda 108 kamyon ile 29 Ekim koregrafisi

YAPIMI süren 3. havalimanında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 108 hafriyat kamyonu ile koreografi yapıldı.

Cumhuriyetin 93’üncü yılı onuruna 36 bin 800 metre karelik alanda 108 kamyonla 93 rakamı yazıldı.İGA Havalimanları İnşaatı CEO’su Yusuf Akçayoğlu, “Mühendislerimiz, şoförlerimiz ve işçilerimiz başta olmak üzere İGA Ailesi üyeleri; bu özel günde birlik ve dayanışmanın en önemli örneklerinden birini gösterdi.

Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışır şekilde her gün emeğini, azmini ve erdemini ortaya koyan çalışanlarımız, Cumhuriyetimizin yıl dönümü için de bir koreografi hazırladı. Dünyanın en önemli projelerinden birini hayata geçiriyoruz. Çalışanlarımızın bağlılığı ve özverisiyle bu projeyi, tüm gücümüzü ortaya koyarak, ülkemizin adını taçlandıracak şekilde sürdürmekten gurur duyuyoruz” dedi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...