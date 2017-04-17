3 hastalıktan 1 ameliyatla kurtuldu!

Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde oturan emekli 54 yaşındaki Hüseyin Soylu, Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleştirilen ameliyatla obezite, diyabet ve tansiyon hastalığından kurtuldu.

Hüseyin Soylu, şiddetli kol ve sırt ağrısı şikayetiyle gittiği doktorların hastalığını teşhis edememesi üzerine geçen ay Akdeniz Üniversitesi Hastanesi‘ne geldi. Diyabetik nöropatik ağrıları olduğu belirlenen Soylu, 10 gün önce Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nurullah Bülbüller ve ekibi tarafından ameliyat edildi. 130 kilo olarak ameliyata giren Soylu, 10 günde 9 kilo verirken, diyabet ve tansiyon hastalıklarından da kurtuldu.

Ameliyattan sonra ağrılarından kurtulduğunu söyleyen Soylu, “Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Günde 156 ünite insülin, tansiyon ilacı kullanıyordum. Şu an bunların hiçbirini kullanmıyorum. Gayet iyiyim” dedi.

Operasyonu yapan Prof. Dr. Nurullah Bülbüller, hasta kendilerine başvurduğunda 130 kilo olduğunu, tansiyon ve şeker hastalığı olduğunu belirtti. Prof. Dr. Bülbüller, “Günlük insülin kullanıyordu, kalp rahatsızlığı vardı. Kalp doktoru, göğüs hastalıkları, anestezi ve endokrin doktorlarına muayene ettirdikten sonra metabolik cerrahi uygulamaya karar verdik. Metabolik cerrahi ile öncelikle kendisinde var olan diyabetin önlenmesi hedeflendi, ancak bunun yanında ek kazanım olarak kilo kaybı da planlandı. Kendisine son yıllarda dünyada ve Türkiye’de yapılmaya başlanmış olan transit bipartisyon (ince bağırsağın son bölümünün tamamı midenin alt kısmına ikinci bir çıkış sağlanarak yapılır) dediğimiz ve artık Türkiye’de de şeker hastalığı ameliyatı olarak bilinen bir ameliyatı uyguladık” diye konuştu.

3 GÜNDE TABURCU OLDU

Transit bipartisyon ameliyatını yaptıktan 3 gün sonra hastayı taburcu ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Bülbüller, “Hastamız bugün 10’uncu gün kontrolüne geldi. 10’uncu günde hastamızın tansiyonunun, şeker hastalığının tamamen düzeldiğini, insülini tamamen bıraktığını, artık şeker ilaçlarının hiçbirini kullanmadığını tespit ettik. Bundan sonra kilo kaybı belli bir noktaya gelinceye kadar devam edecek ve duracak. Bundan sonraki hayatını insülin kullanmadan, tansiyon ilaçsız devam ettirecek” diye konuştu.

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