3 günde yaklaşık 5 ton esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR’da, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında son 3 günde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam yaklaşık 5 ton esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti ve sevki yapan kişilere yönelik operasyonlarını sürdürüyor. 14 Ekim günü Lice İlçesi Uçarlı Mahallesinde 8 ayrı bölgede düzenlenen operasyonda, 3 ton esrar ele geçirildi.

Ekipler, 15-16 Ekim tarihlerinde de kent merkezinde operasyonlar düzenledi. Bir ihbarı değerlendiren polis, kentte 2 ayrı adrese baskın düzenledi. Yapılan baskında arama yapan polisler, 1 ton 840 kilo kubar, 16 kilo 250 gram toz esrar ele geçirdi.

Operasyonlarda 4 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 3’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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