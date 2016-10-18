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3 günde 102 bin 660 paket kaçak sigara

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BITLIS'TE SON 3 GUNDE YAPILAN YOL KONTROLLERI SIRASINDA 102 BIN 660 PAKET KACAK SIGARA ELE GECIRILDI. OLAYLA ILGILI 6 KISI GOZALTINA ALINIRKEN, 6 ARACA DA ELE KONULDU. (FOTO:OZCAN CIRIS/BITLIS,DHA)

BİTLİS Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri yol kontrollerinde 3 günde 102 bin 660 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, kaçak sigaraların batı illerine sevk ve satışının önlenmesi kapsamında çalışma yapıldığı belirtilerek şöyle denildi:

“Emniyet Müdürlüğümüz görevlilerince terör örgütlerinin finansmanında kullanılan gümrük kaçağı sigaraların il merkezimize girişinin, batı illerine sevkiyatının ve satışının önüne geçilmesi amacıyla yapılan çalışmalar sonucu 15.10.2016 günü üç farklı olayda toplam 6.640 paket, 17.10.2016 günü ise iki farklı olayda toplam 96 bin 20 paket kaçak sigara ele geçirilerek son 3 gün içerisinde yakalanan toplam sigara miktarı 10 bin 660 pakete ulaşmış olup konu ile ilgili toplam 6 şahıs yakalanmış ve sigaraları nakilde kullandıkları 5 araç trafikten men edilmiştir. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele suçlarından yakalanan toplam 6 şahıs hakkında adli işlem yapılmış, işlemlerin ardından 6 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere adli mercilerce salıverilmiştir.”

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