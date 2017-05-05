İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ni dolduran İzmirliler, ‘Babil Efsanesi’nden yola çıkılarak müziğin evrenselliğinin anlatıldığı çok özel bir gösteriye tanıklık etti. Konser, unutulmaz parçaları ve 3 boyutlu görsel şöleni ile izleyenlerden yoğun alkış aldı.

Babil Efsanesi, Tenor Levent Gündüz ve Soprano Patrizia Zanardi’nin canlı performanslarıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) 3 boyutlu mapping şov eşliğinde sahnelendi. Görsel şovlar ve Yetkin Dikinciler’in başarılı anlatımı ile Wagner’den Çaykovski’ye, Aşık Veysel’den John Lennon’a 20 eser ve 20 ülkenin şarkılarına eşlik eden İzmirli müzikseverler, konseri ayakta alkışladı. İzleyiciler, Filarmonia İzmir’in 64 kişilik dev senfonik orkestrasıyla birlikte gerçekleştirilen muhteşem konser ve görsel şölene dağıtılan pilli mumlarla renk kattı.

Konser bitiminde Levent Gündüz, “En çok ilham aldığımız şarkı ile veda ediyoruz size. Tarihin en sevilen şarkıları sıralamasında 3’üncü sırada yer alan şarkıda Lennon kendi ütopya görüşünü hayal etmemizi ister. Barış içine yaşanılan bir ütopya, kardeşçe yaşanılan bir düş anlatılıyor. Biz de müziğin evrenselliğini anlatmak istedik bu projede” diye konuştu.

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