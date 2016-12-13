ORMAN Genel Müdürlüğü’nün ‘Kanuni Fındık’ uygulaması kapsamında Sakarya ve Kocaeli’nde devlet ormanları içerisinde kalan 102 bin 680 dekar alan içerisindeki fındık ağaçlarından 3 bin 940 ton fındık toplandı.

Orman Genel Müdürlüğü devlet ormanı fındıklıklar ve toplanan fındık miktarı itibariyle Türkiye’nin en büyük fındık üreticileri arasına girdi. İlk kez bu yıl hayata geçirilen ‘Kanuni Fındık’ uygulaması kapsamında Adapazarı’nda 707 ton, Akyazı’da 751 ton, Hendek’te 2 bin 179 ton, Karasu’da 132 ton ve İzmit’te 171 ton olmak üzere toplam 3 bin 940 ton fındık toplandı. 102 bin 680 dekarlık alanda toplanan fındığın değerinin 2 milyon TL olduğu bildirildi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu yaptığı yazılı açıklamada,

“Orman teşkilatı orman köylüsünün hasmı değil, hısmıdır sözüyle yola çıktık. Bakanlık olarak bölgede yaşayan 10 bin aileye pek çok üründe olduğu gibi fındıkta da belli bir tarife bedeli üzerinden toplama ve satma imkanı getirdik. Böylece bölgede hem istihdama, hem de milli ekonomiye katkı sağladık”

dedi.

Veysel Eroğlu, ‘Kanuni Fındık’ uygulaması ile ilgili olarak, “Sakarya ve Kocaeli illerinde bulunan 2B uygulaması dışında kalan ve devlet ormanı fındıklık olarak belirlenen 102 bin 680 dekar sahayı proje alanı olarak ilan ettik. Böylece orman köylüsü yeni fındıklık alan aramak zorunda kalmadı. Diğer bölgeler için de benzer uygulamalarımız devam edecek” diye konuştu.

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