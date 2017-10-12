Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 3 bin 906 hakim ve savcının görevden uzaklaştırıldığını, 507 avukat hakkında tutuklama kararı verildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Gül, Meclis Genel Kurulu’nda dün İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Gül, “OHAL’le ilgili kaç avukat gözaltına alındı, tutuklandı?” sorusuna, “Gelen bilgilere göre 507 avukat hakkında tutuklama kararı verildi” yanıtını verdi.

“OHAL’de kaç hakim, savcı görevden alındı?” şeklinde bir soruya da Gül, “3 bin 906 görevden uzaklaştırılan hakim, savcı var. Bunlarla ilgili de elbette kurulun vermiş olduğu karara karşı tekrar itiraz yoluna ve yine mahkemede yargı denetimine açık şekilde bir yargılama yoluna da ilgililer başvurabiliyorlar” dedi.

-“YOĞUN BAKIMDA ENFEKTE OLMA RİSKİ DAHA YÜKSEK”-

Nuriye Gülmen hakkında “Niçin yoğun bakımdan normal odaya alındı?” diye bir soru ifade edildiğini belirten Adalet Bakanı Gül, şunları dedi:

“Sağlık Bakanlığı, ilgili başhekim ve doktorlarımızın sürekli nezaretinde yürütülen muayene ve tetkikler devam etmektedir. Heyetin yapmış olduğu inceleme sonucunda, yoğun bakımda enfeksiyon riski dikkate alınmak üzere normal odaya, tutuklu odasına alınması yönünde hekimlerimizin vermiş olduğu bir tespit ve tavsiye üzerine alınmıştır çünkü ‘Yoğun bakımda enfekte olma riski daha yüksek’ diye ifade edilmiş.

Refakatçinin de, bildiğim kadarıyla -yine farklı bir şey varsa ben ilgililerden alıp ifade ederim- bulunması, yıkanma veyahut da diğer hususlarla ilgili, beşeri, insani ihtiyaçlarla ilgili destek olması anlamında da orada bir imkan sağlanacağı hususunda bir bilgi ifade edilmişti. Umuyorum, hem enfekte olma, enfeksiyon riskinin ortadan kalkması adına hem de diğer refakatçi konusunda daha sağlıklı, elverişli bir imkan sağlanacaktır. Adalet Bakanlığı olarak bu hususlar sağlıkla ilgili konu olduğu için onların vermiş raporlar doğrultusunda sadece gerekli imkanlar sağlanmaktadır.

-“OLAĞANÜSTÜ HAL KOMİSYONU BUNUN KARARINI VERECEK”-

Bir diğer konu göreve iadeyle ilgili. Komisyonun karar vermesiyle ilgili bir talep. Elbette komisyon bağımsız bir şekilde çalışıyor. Şunu ifade etmek isterim; bu Komisyon KHK’yla kurulmuştu. Daha önce, KHK’yla atılan, ihraç edilen bir kamu görevlisinin dönmesine yönelik hiçbir hukuki yol yoktu. Bunu, hükümetimiz, ola ki idare yanılabilir ve idarenin işlemleri hukuka uygun bir şekilde denetlensin düşüncesiyle yargı yoluna açmıştır. Nasıl olacak? Olağanüstü Hal Komisyonu bunun bir kararını verecek. OHAL Komisyonu’nun vermiş olduğu karara karşı da idari yargı yolu açıktır. Dolayısıyla ilgililer bu karara karşı da farklı bir karar çıkması halinde yargı yoluna başvurabilecektir. Daha önceden böyle bir şey var mıydı? Yoktu, kanunla görevine son verilmişti. Dolayısıyla bu gibi durumlarda, ihraç edilen kamu görevlilerine karşı bu yargı yolu da açılmıştır. Komisyonun bu 2 isimle ilgili… Bizim Adalet Bakanlığı olarak -yani az önce de söylendi- davalarla ilgili bir yorum yapma, ilgilenme ya da tavsiye, telkinde bulunma imkanımız bulunmamaktadır.

-“KOMİSYONA BİZ İLETMİŞ OLDUK”-

OHAL Komisyonuna bu anlamda 2 isimle ilgili sağlık durumlarının hangi durumda olduğunu, hayati konuyla ilgili gelen raporları ifade ettik çünkü 100 bin civarında başvuru var. Bu hususla ilgili karar verilmesi halinde ivedilikle verilmesini Adalet Bakanlığı olarak bir adalet, vicdan anlamında komisyona biz iletmiş olduk ama elbette karar komisyonun takdirinde olan bir karardır ama farklı bir karar verilmesi halinde ilgililerin elbette yargı yoluna da başvurması mümkündür. Göreve iadesi verilmesi halinde de bağlayıcıdır idareyi, göreve başlayacaktır. Farklı durumda da olması halinde yargıya başvurma imkanı vardır. Bu husus AİHM nezdinde de verilen kararlarla değerlendirilmiştir. Yargının verdiği bir süreç. Bizler Adalet Bakanlığı olarak insani boyutuyla ilgili Tabipler Odası’nın, hekimlerin, milletvekillerinin görüşmesi anlamında kanunun verdiği imkânları bu hususta insani boyutuyla takdir etmeye gayret ediyoruz.”