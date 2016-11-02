3-11-2016-ANKARA BATI 5. ASLİYE HUKUK-BASIN 463861

ANKARA BATI 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN – İLAN

ESAS NO : 2016/322 ESAS KARAR NO : 2016/279

Davacılar Bihter Yazlık, Serkan Yazlık tarafından açılan isim düzeltimi davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM : “1-) Davanın kabulüne, Eskişehir, Mihalıççık, Kavak nüfusuna kayıtlı 18278948580 kimlik numaralı Esin Yazlık’ın sicilde kayıtlı isminin iptaliyle Hilal Esin olarak düzeltilmesine, ” karar verilmiştir. 26.10.2016

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