3-11-2016-ANKARA BATI 5. ASLİYE -BASIN 463871

ANKARA BATI 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN – İLAN

ESAS NO : 2016/323 ESAS KARAR NO : 2016/280

Davacılar Zeynep Borak, Fırat Borak tarafından açılan isim düzeltimi davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM :”1-) Davanın kabulüne, Ankara, Yenimahalle, İvedikköy nüfusuna kayıtlı 39620240398 kimlik numaralı Nihat Borak’ın sicilde kayıtlı isminin iptaliyle Rüzgar Ege olarak düzeltilmesine, ” karar verilmiştir. 26.10.2016

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