“Biz bakteri değiliz, bölünmeyiz” diye bağırarak eylem yapan İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerini televizyon başında acı bir tebessümle izledim.

Yerden göğe kadar haksızlar.

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Nedenlerini maddeler halinde anlatayım:

1)İstanbul Üniversitesi resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bu üniversitede ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, açık ve uzaktan eğitim olmak üzere toplam 253 bin 924 öğrenci bulunuyor. Öğretim kadrosunda 5 bin 784, idari kadroda ise 12 bin 337 kişi çalışıyor.

Pek çok kentin nüfusundan fazla böylesine kalabalık bir okulda nitelikli eğitim-öğretim yapmak imkansızdır.

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2)İstanbul Üniversitesi’nin Beyazıt’taki binası ihtiyaca yetmediği için zaman içinde tam 14 ayrı yerleşke yani kampus kurulmuştur.

Bu yerleşkeler Laleli’den Horhor’a, Avcılar’dan Çapa’ya, Cerrahpaşa’dan Şişli’ye, Kadıköy’den Büyük Çekmece’ye, Bahçeköy’den Bakırköy’e kadar uzanmaktadır.

İstanbul’un dört bir yanına dağılmış yerleşkeleri tek merkezden idare etmek ve denetlemek mümkün değildir.

Her yerleşkeye oradaki fakülteleri içine kalan bir üniversite kurulmalıdır.

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3)İstanbul Üniversitesi bünyesinde, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi, Onkoloji Enstitüsü Hastanesi ve Kardiyoloji Enstitüsü Hastanesi yer almaktadır.

Bir üniversitede bir hastanenin olması eğitim için yeterlidir. Kalan hastanelerin başka üniversitelerin bünyelerinde yer alması daha doğru olur.

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4)İstanbul Üniversitesi merkez binası Osmanlı İmparatorluğu döneminde Harbiye Nezareti idi. Cumhuriyet’in ilanından sonra üniversite binası oldu.

Tarihi değeri olan bir yapının okul olarak değil, müze olarak kullanılması gerekir.

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Peki, ortada böylesine açık gerçekler varken öğretim üyeleri ve öğrenciler neden sokağa döküldüler, eylem üstüne eylem yapmaya başladılar?

Benim teşhisim şu:

Öğrenciler, bölünme halinde konumları ve ihtimal çıkarları bozulacak kimi öğretim üyelerinin dolduruşuna geldiler.

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Bilmem anlatabildim mi çocuklar…

Anladıysanız haydi derslere…

Anlamadıysanız baştan bir daha anlatayım!