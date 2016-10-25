29 Ekim’de Anıtpark’tayız

Çankaya Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 93. Yıldönümünü yine Ata’nın yanı başında kutlayacak.

29 Ekim Cuma günü Anıtpark’ta Kenan Doğulu şarkılarını Cumhuriyet sevdalılarıyla birlikte seslendirecek.

Çankaya Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 93. Yıldönümünü Mustafa Kemal Atatürk’ün yanı başında kutlayacak. Belediye, 29 Ekim kutlamalarında Ankaralıları, Anıtpark’ta düzenleyeceği konserde, Kenan Doğulu ile buluşturacak. Kenan Doğulu, şarkılarını Cumhuriyet sevdalılarıyla birlikte seslendirecek.

Türkiye Cumhuriyeti’nin var olmasının temelini oluşturan tüm özel günleri Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Çankaya’ya yakışır bir şekilde kutlamayı ilke edinen Çankaya Belediyesi, bu kez de sevilen sanatçı Kenan Doğulu’yu sevenleriyle buluşturacak. Cumartesi günü saat 19:00’da gerçekleşecek konsere tüm halkı davet eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Cumhuriyet Bayramı nasıl kutlanır, Çankaya bunu tüm Türkiye’ye gösterecek” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisinin Birinci Meclis önünden başlayıp Anıtkabir’de sonlanacak yürüyüşün bitiminde düzenlenecek konser ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

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