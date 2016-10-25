29 Ekim’de Anıtkabir’de halı sahayı görmek istemiyoruz

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Anıtkabir’deki halı sahanın kaldırılması için bu konuda sorumluluğu bulunanların peşini bırakmıyor. Simgesel ve tarihsel bir mekan olan Anıtkabir’deki halı sahanın kaldırılmadığına dikkat çeken Mimarlar Odası Ankara Şubesi, yetkilileri “Ata’nın huzura çıkacağımız 29 Ekim’de halı sahayı orada görmek istemiyoruz” diyerek uyardı

Anıtkabir yerleşkesine yapılan halı sahanın kaldırılması için girişimlerini sürdüren Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 25 Ekim’de toplanacak Anıtkabir Koruma Kurulu’na simgesel ve tarihsel bir mekan olan Anıtkabir’deki halı sahanın acilen kaldırılması gerektiğini hatırlatarak, koruma kurulunu bu konuda göreve davet etti.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, yetkililere “Ata’nın huzura çıkacağımız 29 Ekim Cumhuriyet bayramında halkımız o halı sahayı orda görmek istemeyecektir.” diyerek seslendi.

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Konuya ilişkin basın açıklaması yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, daha önce halı sahanın kaldırılması için Anıtkabir komutanı ile görüştüklerini hatırlatarak, şunları söyledi:

“Anıtkabir Komutanı görüşmemizde Anıtkabir Koruma Kurulu’nun 25 Ekim’de toplanacağını ve konun orada görüşüleceğini söylemişti. Anıtkabir yerleşkesi çok özel ve tarihsel bir alandır. Sadece anıt bloğu değil alanının tamamında yapılacak işlemler kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiştir. Herkes kafasına göre istediğini yapamaz.”

Çoktan kaldırılması gerekiyordu

Candan, halkın Türkiye koşullarıyla birlikte Anıtkabir gibi Cumhuriyetin bütün değerlerini ifade eden yapıya odaklandığını da vurgulayarak,

“Anıtkabir gibi saygı ve anı mekânında herkesin değerleriyle dalga geçilircesine halı saha yapılması bir kültürsüzlük örneğidir. Genelkurmay, bu öfkeyi çok biriktirmeden halı sahayı buradan acilen kaldırmalıdır. 29 Ekim’de çoluk, çocuk, genç, yaşlı demeden Ata’nın huzurunda olacağız. 29 Ekim’de halı sahayı burada görmek istemiyoruz” diye konuştu.

Türkiye’deki siyasal süreç, baskı, otoriteyi ve hesaplaşmayı göz önüne alındığında Anıtkabir’in her bir metrekaresinin mercek altında olduğuna dikkat çeken Candan,

“Normalde Anıtkabir Komutanlığı’nın çocuk parkının tepkisinden sonra bu yerleşke içinde başka absürt yapılarda var mı diyerek halı sahayı çoktan ortadan kaldırması gerekiyordu” dedi.

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