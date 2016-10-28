29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na doğru

Ankara Valisi Ercan Topaca, “Geçmişte olduğu gibi günümüzde de ülkemizin birliğini ve dirliğini bozmayı amaçlayan hainlerin bulunması, milletimizin birbirine daha sıkı bağlarla bağlanmasını ve kenetlenmesini sağlamıştır.” ifadelerini kullandı.

Ankara Valisi Topaca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin yok olmakla karşı karşıya kaldığı umutsuzluk günlerinde, tüm zorluklara ve imkansızlıklara rağmen topyekun yeniden var olma savaşı verdiğini vurgulayarak, milli mücadele sonunda elde edilen bağımsızlığın Cumhuriyet ile taçlandırıldığı günün 93. yılına ulaşmanın gururu, mutluluğu ve heyecanı içinde olduklarını bildirdi.

Özgürlük ve bağımsızlığından asla taviz vermeyen Türk milletinin, tarih boyunca karşı karşıya kaldığı her türlü saldırı ve esaret altına alma girişimlerini boşa çıkardığına işaret eden Topaca, “Geçmişte olduğu gibi günümüzde de ülkemizin birliğini ve dirliğini bozmayı amaçlayan hainlerin bulunması, milletimizin birbirine daha sıkı bağlarla bağlanmasını ve kenetlenmesini sağlamıştır.” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz gecesi Türkiye’yi işgali amaçlayan hain darbe girişiminin, devlet büyüklerinin feraseti, milletin de canı pahasına ortaya koyduğu mücadele ile sonuçsuz kaldığını vurgulayan Topaca, mesajında şunları kaydetti:

“Milletimiz bir kez daha tüm dünyaya vatan sevgisinin ve bağımsızlık sevdasının ne olduğunu göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti devleti, kıymetli evlatlarının elinde daima yükselecek ve ebediyen yaşayacaktır. Bu bilinçle, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarını, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Cumhuriyetin 93. yılı, devletimize, aziz milletimize kutlu olsun.”

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