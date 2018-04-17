Ankara’nın ve ülkemizin kültür, sanat alanında en önemli bir etkinliği olan, 29.Ankara Uluslararası Film Festivali 19-29 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Dünya Kitle İletişim Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği festivalde 190’a yakın film gösterilecek.

Bu anlamlı, gerekli ve önemli festivalin direktörü İnci Demirkol’u kutluyorum. Festival Evrensel boyutlara ulaşmış özgün yapımlara yer verecek film festivalinde, gösterimlerin yanında sanata emeği geçen değerli ustalara da ödüller verilecek.

Festival açılış töreninde, ‘Aziz Nesin Emek Ödülü’ değerli sanatçı Menderes Samancılar’a verilecek. Çok yerinde ve anlamlı bir ifadeyle ‘Sanat Çınarı Ödülü’ çınar sanatçı Rüştü Asyalı’ya verilecek. Sanat alanında uygulamaları ile unutulmayacak izler bırakan her iki sanatçımızı da kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.

Yaşamdan kesitleri ve öyküleri zaman-mekân ve kişi üçleminde harmanlayarak sahneye-perdeye taşımak her zaman ilgi çekmiştir. Bu nedenle, filmler hayatın aynası, sesi, ruhu, felsefesi, özü ve sözüdür. Filmler, kalıcı, kalkındırıcı, vurgulayıcı ve iz bırakıcıdır. Senaryoları, rejisörleri, yapımcıları, ışığı, sesi, kurgusu ve duygusu ile filmler hayatımızın vaz geçilmezleridir.

Açık hava salonlarında, kapalı salonlarda yıllardır izlenen filmler canlılığını korumakta ve ilgiyle izlenmektedir. İnsanı ve toplumu konu alan filmler yanında sosyal, siyasal, tarihi ve kültürel konuları ele alırlar. Günümüzde tarihi filmlerin ilgiyle izlenmekte olduğuna da tanık olmaktayız.

Görüntülerle desteklenen söz yağmuru ile perdelerden seyirciye, hayattan kesitler sunulur ve izleyici filmlerde kendini bulur. Geçmişi görür, anı ve geleceği yaşar.

Kısa ve uzun metrajlı filmler, belgeseller, tarih, kültür ve sanat dünyası için en önemli kaynaklardır. Görsel etkileşim en güçlü etkileşimdir.

Eğitim tarihi içinde filmlerin yeri ve önemi, eski ve yeni filmler, insan- doğa ve toplum ilişkisi, Sanatçılar, belgeseller ve filmlere konu olacak sanat eserleri gibi konular bu festivallerde panellerde tartışmaya açılmalıdır.

Ankara ve ülkemiz açısından çok yönlü ve önemli bir işlevi olan film festivaline emeği geçenleri kutluyor ve festivale başarılar diliyorum.