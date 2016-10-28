29-10-2016-T.C. ANKARA BATI 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN455680

T.C. ANKARA BATI 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN

Mahkememizin 18/10/2016 tarih ve 2016/175 Esas 2016/218 Karar sayılı ilamı ile;Kırşehir ili, Merkez ilçesi, Yenice Mahallesi, Cilt no:17 Hane no:605, BSN:17’de nüfusa kayıtlı, 10876306540 TC kimlik numaralı, Mustafa ve Yeliz oğlu, Arda Ozan Can’ın nüfusta Arda Ozan olan isminin “ALİ OZAN” olarak tashihine, tashih edilmiş şekli ile nüfusa tesciline karar verilmiştir.

İlan olunur. 18/10/2016

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