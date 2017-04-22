28’inci AUFF Onur Ödülleri sahiplerini buldu

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 28’inci Ankara Uluslararası Film Festivali, MEB Şura Salonu’nda gerçekleşen açılış töreni ile başladı.

Onur ödüllerinin sahiplerini bulduğu açılış törenine Türk Sineması’nın dev isimleri Hülya Koçyiğit, İzzet Günay, Meltem Cumbul, Şenay Gürler gibi oyuncuların yanı sıra Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli de katıldı.

“Atatürk’ün bize gösterdiği aydınlık yoldan yürüyoruz”

Gecede festivale desteklerinden dolayı Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, teşekkür plaketine layık görüldü.

Başarılı oyuncu Şenay Gürler’in elinden ödülünü alan Yaşar, “Sanata ve sanatçılarımıza her daim destek olmaya ve onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Elimizden geldiğince Cumhuriyetin başkenti Ankara’da vatandaşlarımızı sevilen tiyatro oyunlarıyla, sanatçılarla ve kültürel etkinliklerle buluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize gösterdiği aydınlık yoldan yürüyoruz” dedi.

“Sanatın olduğu yerde barış var”

Festival kapsamında, bu yıl ki “Aziz Nesin Emek Ödülü”nün sahibi, beyazperdenin unutulmaz sanatçısı İzzet Günay oldu. Günay ödülünü birçok filmde birlikte rol aldığı sevilen sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit’in elinden aldı.

Törende yaptığı konuşmada aldığı ödülü çok önemsediğini belirten Günay, “Aziz Nesin bu ülkenin az yetiştirdiği çok önemli düşünürlerden biri, dünya çapında bir mizah yazarı. İçinde bir de emek lafı olunca aldığım ödül daha da önem kazanıyor.

Aynı zamanda bu gün benim sanat yılımın 60’ıncı yılı. Bu ödülü bu geceye emek veren herkes için kaldırmak istiyorum. Sanatın olduğu yerde barış var, sevinç var, bir dönüşüm var, onun için sanata çok ihtiyacımız var” diye konuştu.

Meltem Cumbul da ödül aldı

Festivalin önemli ödüllerinden “Sanat Çınarı Ödülü” ise müziğin duayeni ve Yazar Ahmet Say’a Nesrin Cavadzade tarafından verildi. “Kitle İletişim Ödülü de Oyuncular Sendikası Başkanı ünlü oyuncu Meltem Cumbul’a Tamer Levent tarafından sunuldu.

Alkışların bir an olsun dinmediği gecede, ödül törenin ardından katılımcılar Baba Zula konseri ile kulaklarının pasını sildi.

142 film izleyiciyle buluşacak

Bu yıl “körleşme” temasının işlendiği festival, 30 Nisan’a kadar devam edecek. Festivalde dünya festivallerinin en özel seçkileri, yönetmenlerin kült filmleri, kısa ve belgesel filmlerin son dönem başarılı örneklerinden oluşan toplam 142 film izleyiciyle buluşacak.

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