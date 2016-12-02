28 yıllık öğretmeni şaşırtan ‘MEBİM teşekkürü’

MERSİN’de yaşayan ilkokul öğretmeni İlyas Akış, Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi’nden (MEBİM) gelen teşekkür yazısı ile şaşkına döndü. Sistem üzerinden tarafına iletilmesi için bir veli tarafından gönderilen yazıyı alan evli bir çocuk babası 53 yaşındaki Öğretmen İlyas Akış, genelde şikayet amaçlı kullanılan MEBİM’den öğretmenlik hayatı boyunca ilk kez teşekkür mesajı aldığını söyledi.

Viranşehir Muhittin Develi ilkokulu 1/A sınıfında okuyan Kezey Şapak’ın annesi Dila Şapak, öğretmenin çocuğuna verdiği eğitimden duyduğu memnuniyeti MEBİM yoluyla iletti. Sisteme, ”Mersin’in Mezitli ilçesinde bulunan Muhittin Develi İlk öğretim Okulu’nun 1/A şubesinde eğitim alan öğrencim Kezey Şapak’ın sınıf öğretmeni olan İlyas Akış, öğrencilerimize karşı çok duyarlı, sabırlı, görevini layıkıyla yapmakta.

Bu öğretmenimize teşekkürlerimizin iletilmesini talep ediyoruz” ifadelerinin yer aldığı bir başvuru yaptı. Bunun üzerine MEBİM, velinin başvurusunu Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderdi. Buradan okula gönderilen ve Okul Müdürü Halil İbrahim Kaykaç’ı da şaşırtan teşekkür yazısı öğretmen Akış’a tebliğ edildi.

‘MUTLULUK VERİCİ’

28 yıllık öğretmenlik yaşantısında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirten İlyas Akış duygularını şöyle dile getirdi:

”Okul bahçesinde öğrencilerime okuma yaptırırken okul müdürüm yanıma gelerek, ‘Hocam bir veli sizi MEBİM’e şikayet etmiş. Evraklarınızı tebliğ edeceğim. Odama çıkalım’ dedi. Kafamda ‘son zamanlarda tartıştığım veli var mı?’ diye düşünceler geçirerek telaş içinde odaya çıktım. Odada müdür bey elime memurları genelde şikayet amaçlı olarak kullanılan, MEBİM üzerinden tarafıma teşekkür edilmesini isteyen veli başvurusunu imzalamamı isteyerek bana teşekkür etti. Müdür Bey de ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını ifade etti. İkimiz de çok şaşırmıştık. Öğretmenlik yaşantımda bu şekil bir teşekkür almamıştım. Bu gibi kurumların sadece memnuniyetsizlikleri bildirmek için değil, bu şekilde memnuniyetleri bildirmek için de kullanılabileceğini biz de öğrenmiş olduk. Bu yaşımda yeni bir şey öğreten velime teşekkür ediyorum.”

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