28-11-2016 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

2 GRUP MUHTELİF GIDA VE MEYVE-SEBZE

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2 Grup Muhtelif Gıda ve Meyve-Sebze alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2016/516805

1-İdarenin

a) Adresi : ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTELER MAH. DUMLUPINAR BULVARI NO:1 – MÜHENDISLIK MERKEZ BINASI KAT:1 112 06800 ÇANKAYA/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası : 3122103845 – 3122103731

c) Elektronik Posta Adresi: ism@metu.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: 1.Grup 63 Kalem Muhtelif Gıda 2.Grup 43 Kalem Meyve-Sebze

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri: ODTÜ Yuva ve Anaokulu Müdürlüğü

c) Teslim tarihi: 2 Grup Muhtelif Gıda ve Meyve-Sebze Alımı sözleşmenin taraflarca imzalanmasından itibaren 01.01.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasında Yuva ve Anaokulu Müdürlüğünün siparişleri üzerine partiler halinde istendiği miktar ve zamanlarda teslim edilecektir. Sözleşmenin 01.01.2017 tarihinde sonra imzalanması durumunda ise ihale konusu ürünlerin teslimatı sözleşmenin taraflarca imzalanıp, yürürlüğe girmesinden itibaren 31.12.2017 tarihine kadar yapılacaktır. Siparişler Yuva ve Anaokulu Müdürlüğünce günlük bildirilebileceği gibi haftalık olarak da bildirilebilir. Değişiklikler bir gün önce haber verilir. Siparişler saat 9 da teslim edilecektir. Malzemeler istenildiği zaman istenilen miktarlarda teslim edilecektir. Yuva Müdürlüğü Tesellim Komisyonunca tesellüm edildikten sonra teslim alınır. Ürünler evsafına uygun olarak getirilmediği takdirde tesellüm komisyonunca geri çevrilir. Firma en geç iki saat içerisinde yerine yenisini temin etmek zorundadır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ODTÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Merkez Mühendislik Binası,

Kat:1 No:112 ANKARA

b) Tarihi ve saati: 07.12.2016 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1. İstekliler, 1.Grup Muhtelif Gıda Alımında (4, 5, 7 ve 63. kalemler hariç): her ürün için ürünü üreten firmaya ait Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ilgili mevzuata göre düzenlenen İŞLETME KAYIT BELGESİ’ ni ihale teklif dosyasında sunacaklar. ( aslı veya noter tasdikli sureti )

2. 1.Grup Muhtelif Gıda Alımında 7.kalem ürün Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı işletme kayıt numarasına sahip olacaktır. Bu izin belgesinin numarası ürün ambalajı üzerinde baskılı olacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler 1.Grup Muhtelif Gıda Alımındaki tüm malzemeler için ihale günü numune getireceklerdir. Numunelerini teklif zarflarıyla birlikte teslim edeceklerdir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 80 TRY (Türk Lirası) karşılığı ODTÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Merkez Mühendislik Binası, Kat:1 No:112 ANKARA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ODTÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Merkez Mühendislik Binası, Kat:1 No:112 ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

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