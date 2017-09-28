İstanbul Havacılık Müzesi Komutanı Hava Yarbay Sayın İsmail Dindar’ın da katıldığı Türkiye Sivil Havacılık Günü programı, İlk sivil Türk uçağı VECİHİ XIV’ün Kadıköy’de ilk uçuşunu yaptığı saatte başladı.

Saygı duruşu ardından TVHMD Başkanı tarafından yapılan konuşma sonrasında katılımcılarla günün önemi değerlendirildi. Türkiye Sivil Havacılık Günü olarak ilk uçuş günün kabulü konusunda girişimlerin arttırılması kararlaştırıldı. 27 Eylül 2018 gününde Vecihi Hürkuş Anıtı altında bütün havacıların toplanabilmesi dileği paylaşıldı.

Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği Başkanı Avukat Bahadır Gürer, söz konusu etkinlikte günün mana ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada şunları kaydetti.

Saygıdeğer Vecihi Hürkuş Dostları, Havacılar, Havacılık Gönüllüleri,

Muhterem Kadıköy’lüler, Hoş Geldiniz.

Yıl 1930. Bundan tam 87 yıl önce 27 Eylül 1930 günü saat 15.00 de Kadıköy’de ilk Türk sivil uçağı Vecihi 14 ilk uçuşunu yaptı.

Yıl 1932. Yine bundan tam 85 yıl önce 27 Eylül 1932 tarihinde Kadıköy’de ilk Türk sivil havacılık okulu: Vecihi Sivil Tayyare Mektebi eğitime başladı. Sivil pilotlar yetiştirdi.

2 kız ve 10 erkek öğrencisi vardı. İlk kadın pilotumuz Bedriye Tahir (Gökmen), ilk kadın hava şehidimiz Eribe Hürkuş hanımlar ile Sait, Tevfik, Muammer, Salih, Osman, Rıza, Hikmet, Hüseyin ve Kenan Bey’leri de saygıyla anıyoruz.

Vecihi Sivil Tayyare Mektebinde teorik ve uygulamalı eğitimlerle 3 ayda ve 150 TL karşılığında planör pilotluğu ile 6 ayda ve 850 TL karşılığında motorlu uçak pilotluğu öğretilmiştir.

Okulda, VECİHİ 14 uçağının ikincisi, VECİHİ 15 ve VECİHİ 16 uçakları ile 160 beygir güçlu Mersedes uçak motoru ile çalışan (hidrogliser) SU KIZAĞI SK-10 Vecihi Hürkuş tarafından yapılmıştır.

Vecihi Bey, 1930 yılında 19 Haziran’da 2 marangoz, 1 hızarcı ve 1 tesviyeci ile uçağın yapımına, 2 Ağustos’ta da montaja başlamıştır.

VECİHİ 14, 87 yıl önce bu gün Kadıköy’den Yeşilköy’e uçtu. Ardından Ankara’ya. Teknik cihaz ve eleman yokluğundan sertifika verilmeyip uçağa el konulunca, Mareşal Fevzi Çakmak delaletiyle yakın bir memlekette uçağın muayenesi için izin çıktı.

Yardımcısı Hamit Bey’le ağlaya ağlaya uçağı söktüler. Demiryolu vagonu ile Prag’a yola çıktı VECİHİ 14.

Prag’da bütün testler başarı ile tamamlandı.

Vecihi Hürkuş’a Türk ve Çek bayrakları ile süslenmiş bir salonda törenle, 23.04.1931 tarihinde CINA belgesi verilmiştir.

VECİHİ 14, uçarak gittiği Ankara’dan Prag’a trenle geldi ama uluslararası sertifikayı aldıktan sonra, Prag’dan İstanbul’a Avrupa semalarında uçan ilk Türk uçağı olarak geldi.

1924 İLK TÜRK UÇAĞI İMALİ

1930 İLK TÜRK SİVİL UÇAĞI İMALİ

1932 VECİHİ SİVİL TAYYARE MEKTEBİ

1932 VECİHİ FİHAM HAVA VE DENİZ FENNİ İNŞAA FABRİKASI

1948 KANATLILAR BİRLİĞİ KANATLILAR DERGİSİ

1954 HÜRKUŞ SİVİL HAVACILIK NAKLİYAT VE REKLAM SERVİSLERİ

1954 HÜRKUŞ HAVAYOLLARI

1965 TÜRKİYE AERO KULÜP VECİHİ BEY’İN ÇALIŞMALARINDA BAŞLIKLARDIR.

1994 YILINDA:

Türkiye sivil havacılığının gelişimine önemli katkılarından dolayı;

ICAO 50. YIL ONUR MADALYASI, VECİHİ HÜRKUŞ’A verilmiştir.

Uluslararası sivil havacılığın dünya genelinde emin ve düzenli bir şekilde işlemesi amacıyla, “ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK ANLAŞMASI” 7 ARALIK

1944’te WASHİNGTON D.C.’de ülkelerin imzasına açılmış ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO), kurulmuştur.

(ICAO), 1992 yılında aldığı bir genel kurul kararı ile kuruluş tarihi olan 7 Aralık’ı “Uluslararası Sivil Havacılık Günü” olarak ilan etmiştir. Türkiye’nin de kurucu üyesi olduğu ICAO’nun aldığı bu karar doğrultusunda, “7 ARALIK” tarihi, her sene, Türkiye ve birliğe üye ülkelerde “ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK GÜNÜ” olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Türkiye’de ilk uçak, 1924 yılında Vecihi Hürkuş tarafından yapılmıştır. VECİHİ K-VI uçağı, askeri mahalde, askeri malzeme ile Vecihi Bey ve kamu görevlisi yardımcıları tarafından yapılmıştır. Uçak, askeri uçaktır.

Projesi, planları, malzemeleri, yapımcı ve yardımcıları sivil olan ilk sivil Türk uçağı VECİHİ 14, 1930 yılında Vecihi Bey tarafından yapılmıştır.

Eğer; KENDİ ÜRETTİĞİNİZ UÇAĞINIZ VARSA, TÜRKİYE VE DÜNYA SEMALARINDA UÇUYORSANIZ SİVİL HAVACILIĞINIZ VAR DEMEKTİR.

Yoksa yapılan sivil taşımacılıktır.

TÜRKİYE’DE SİVİL HAVACILIK;

İlk Türk uçağı VECİHİ XIV’ÜN İLK UÇUŞUNU YAPTIĞI 27 EYLÜL 1930 TARİHİNDE BAŞLAMIŞTIR.

27 EYLÜL; Türk sivil havacılığının başladığı gündür.

27 EYLÜL; Türkiye’de sivil havacılığın başladığı gündür.

27 EYLÜL, ”TÜRKİYE SİVİL HAVACILIK GÜNÜ’’ olmalıdır. TÜRKİYE’DE “SİVİL HAVACILIK GÜNÜ” olarak kutlanmalıdır.

27 Eylül’ün “Türkiye Sivil Havacılık Günü” olarak kabulü ve her yıl kutlanması için;

TÜM HAVACILARI, HAVACILIK SEVDALILARINI, ÜNİVERSİTELERİMİZİ, ÖZEL, KAMU, KURUM, KURULUŞ VE ŞİRKETLERİ, GÖNÜLLÜ KİŞİ VE PLATFORMLARI;

Birlikte, karar almaya, uygulamaya, bu sorumluluğu, bu kıvancı paylaşmaya davet ediyoruz.

27 EYLÜL TÜRKİYE SİVİL HAVACILIK GÜNÜ KUTLU OLSUN

Saygılarımızla,

Bugün ne mutlu ki, burada Vecihi Hürkuş anıtındayız. Bir tayyarecinin, hele Vecihi Hürkuş’un anıtının, Vecihi Hürkuş heykeli ve VECİHİ 14’ün altındayız. Heykeltraşlarımız başta olmak üzere bu anıtı Kadıköylülere ve havacılara emanet eden Kadıköy Belediyesine tekrar şükranlarımızı sunuyoruz.

Her yıl 27 Eylül’de, “TÜRK HAVACILIK BAYRAMI”ında birlikte olmak ve bu onuru yaşamak dileğimizle,

Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği