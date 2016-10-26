27-10-2016-TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş-Basın-461441

ESENBOĞA TRAFO MERKEZİNDE BULUNAN 8 ADET LOJMAN DAİRESİNE

DOĞALGAZ TESİSATI, KOMBİ VE KALORİFER TESİSATI YAPILMASI

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEİAŞ) 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA

ESENBOĞA TRAFO MERKEZİNDE BULUNAN 8 ADET LOJMAN DAİRESİNE DOĞALGAZ TESİSATI, KOMBİ VE KALORİFER TESİSATI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası:2016/439898

1-İdarenin

a) Adresi:Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulv. No:254 06105 YENİMAHALLE/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası:3123972400 – 3123972414

c) Elektronik Posta Adresi:8bolgemd@teias.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı:Esenboğa Trafo Merkezinde bulunan 8 Adet Lojman Dairesine

(2 blok halinde her blokta 2 kat ve 4 daire olmak üzere toplam 8 daire) Doğalgaz Tesisatı, Kombi Ve Kalorifer Tesisatı Yapılması işleri

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer:TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü Esenboğa Trafo Merkezi Lojmanları Altınova köyü Altınova/ ANKARA

c) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi:Yer tesliminden itibaren 40 (Kırk) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MACUN MAH. FATİH SULTAN MEHMET BULV. NO: 254 06105 Yenimahalle/ANKARA

b) Tarihi ve saati:03.11.2016 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ”Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği ekindeki yapım işlerinde benzer iş grupları listesinde yer alan BIIl grubu bina işleri, BI ve BII grubu işlerin dışında kalan bina işleri benzer iş olarak kabul edilecektir”. Ayrıca ihale konusu iş olan Doğalgaz tesisatı ve bağlantı işi olduğundan Doğalgaz tesisatı yapımı ve montajı işlerini içeren iş deneyim belgeleri de sunulabilecektir. İhale konusu işin tutarının sunulan iş deneyim belge tutarından ayırt edilmesinin mümkün olmadığı hallerde ihale iş tutarının tespit edilebileceği bilgi ve belgelerin teklif ekinde sunulması zorunludur. Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanmış bina doğalgaz tesisat yapımı ve montaj işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Makine Mühendisliği diplomaları

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA VE TİCARET ŞEFLİĞİ MACUN MAH. FATİH SULTAN MEHMET BULV. NO: 254 06105 Yenimahalle/ANKARA İdareden doküman almak isteyen istekliler doküman satış bedelini TC. Ziraat Bankası Ankara Necatibey Şubesi TR87 0001 0007 9537 7120 4460 37 IBAN Nolu hesabına yatırıp makbuzuyla idareye müracaat edecektir. adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 40 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 60 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini T.C. Ziraat Bankası Ankara Necatibey Şubesi IBAN NO: TR87 0001 0007 9537 7120 4460 37 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MUHABERAT VE ARŞİV ŞEFLİĞİ MACUN MAH. FATİH SULTAN MEHMET BULV. NO: 254 06105 Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

1,20 (N) sınır değer katsayısı’nın (1,20) olarak belirlendiği 31 Mart 2011 Tarihli ve 27891 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın-461441) www.bik.gov.tr

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