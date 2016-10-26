27-10-2016 T.C. ANKARA 26. İCRA DAİRESİ (BASIN 461719)

2014/172 TLMT.

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 25/10/2016

1.İhale Tarihi : 23/11/2016 günü, saat 12:00 – 12:05 arası.

2.İhale Tarihi : 14/12/2016 günü, saat 12:00 – 12:05 arası.

İhale Yeri : Ankara Adliyesi 3 Nolu Mezat Salonu – Ankara

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1 25.000,00 1 %1 34 AF 0162 plakalı, 2011 model, Ssangyong marka, Fullbox 204 2.6/AT-03 tipli, 66495112621736 motor, KPACA1EKSBP101698 şasi nolu , yakıt tipi dizel , vites tipi otomatik, motor hacmi 1998 cm³, rengi beyaz, full klimalı, anahtar ve ruhsatı yok. Elektrik sistemi kontrol edilemedi. 4 cam otomatik. Stepne var, krikosu yok. Aracın şanzumanı üzerinde mevcut değil, dağılmış durumda ve parçaları aracın bagajında yer almaktadır. Döşeme ve göğüs deforme olmuş, ön arka tampon bakalitleri kırık, sağ ve sol basamak bakalitlerinin boyaları dökük, muhtelif yerlerinde ezik ve çizikler mevcut. (Aracın eksik parçaları yukarıda belirtilmiştir. Söz konusu eksik parçaların yasal yoldan temin edilmesi ve bunların belgelendirilmesi halinde tescil ve muayene işlemlerinin yapılması temin edilecek olup, eksik parçaların yasal yoldan temin edildiği belgelenemediği takdirde tescil işleminin yapılmayarak ilgili hakkında gereğinin takdir ve ifası için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.)

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