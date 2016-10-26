27-10-2016-ANKARA ÜNİVERSİTESİ-Basın-461617

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MERKEZ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

7 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2016/406627

1-İdarenin

a) Adresi:Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İbn-i Sina Hastanesi Akademik Yerleşke L-Blok Kat:3 06100 SAMANPAZARI ALTINDAĞ/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası:3125082685 – 3123103829

c) Elektronik Posta Adresi:dsermaye@medicine.ankara.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:7 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri:Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi 6.Kat

c) Teslim tarihi:Sözleşme imzalama esnasında veya Sözleşme imzalandıktan sonra idare tarafından verilecek ilk siparişte; yüklenici Teknik Şartnamede istenen kalite belgeleri ile birlikte Teknik Şartnamesine uygun her siparişi 15(onbeş) iş günü içinde tek parti veya partiler halinde teslim edecektir . SUT branş listelerinde yer alan tıbbi malzemeler;26/11/2015 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuruya istinaden “TIBBİ MALZEME LİSTELERİ TIBBİ MALZEME ALAN TANIMLARINA EŞLEŞTİRİLEN ÜRÜNLERİN MEDULAYA TANIMLANMASI İL İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU-16” eki listesinde UBB kodu ve Sut kodu eşleştirme bulunması zorunludur.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satınalma Birimi (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Akademik Yerleşke L3)06100 Samanpazarı/ANKARA

b) Tarihi ve saati:17.11.2016 – 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

İstekliler, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına Kayıtlı ve 07.06.2011 tarih ve 27957 sayılı Resmi Gazetede güncellenerek ilan edilen “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” “Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği” ve “Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği” kapsamında bulunan ürünler için TITUBB tarafından verilen Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğuna ilişkin bilgi ve belgeleri vereceklerdir.

4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İstekliler, teklif edecekleri malzemelerin “T.C. İlaç ve Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na” kayıtlı olduklarını belgeleyeceklerdir. Ürünler için onaylanmış ürün (Barkod) numarasına ait bilgi ve belgelerini vereceklerdir.

İstekliler, T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası Kapsamı dışında olan ürünler için; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamı dışında olduğuna dair yazılı beyanı verecektir. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri Kapsamı dışında olan malzemeler için CE ve benzeri belgeleri vereceklerdir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Numuneler, ihale saatine kadar Tıbbi Malzeme Birimi Ambarına tutanak ile teslim edilecektir. Bu tutanağın bir sureti de istekliye verilecektir. Alınan tutanak teklif zarfına konulacaktır.Numunesi olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satınalma Birimi (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Akademik Yerleşke L3)06100 Samanpazarı/ANKARA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satınalma Birimi (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Akademik Yerleşke L3)06100 Samanpazarı/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın-461617) www.bik.gov.tr

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