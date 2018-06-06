Çankaya Belediyesinin ücretsiz olarak hobi, kişisel gelişim ve meslek edindirme eğitimleri verdiği Çankaya Evlerinde bu yıl 26 bin kişi çeşitli kurslara katılarak sosyalleşmenin, farklı şeyler öğrenmenin mutluluğunu yaşadı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in 21. yüzyılın ‘halkevleri’ olarak nitelediği ve 14 yeni Çankaya Evi açarak sayıyı 27’ye çıkardığı Çankaya Evleri Çankayalılar tarafından yoğun ilgi gördü. Meslek edindirme, hobi ve kişisel gelişim kursları ile her kesimden vatandaşın ikinci evi haline Çankaya Evlerinden bu yıl 26 bin Çankayalı faydalandı.



Çankaya’nın hemen her semtinde bulunan vatandaşların kaliteli zaman geçirmesi, kendini geliştirmesi ve sosyalleşmesi adına dostluğun paylaşıldığı adresler olan Çankaya Evlerinde 93 farklı kurs türü bulunuyor. Vatandaşların taleplerine göre şekillendirilen kurs programlarında bu yıl en çok ilgiyi yabancı dil kursları gördü. Bu yıl 2 bin 341 kişinin katıldığı yabancı dil kurslarında katılımın yarıdan fazlası bin 582 kursiyer ile İngilizce oldu. Diğer yabancı dillere katılım ise şu şekilde oldu: Almanca’ya 256, Fransızca’ya 88, İspanyolca’ya 267, İtalyanca’ya 62, Rusça 86. Yabancı dili takip eden en fazla ilgi gören diğer alan ise spor, aerobik, plates ve yoga oldu. 2 bin 99 kişi sağlıklı yaşam için Çankaya Evlerinin spor aktivitelerine katıldı.



En çok ilgi gören bir diğer kurs türü ise yağlı boya, sulu boya, karakalem gibi çeşitlerin bulunduğu resim oldu. Resim branşında bin 517 kişi eğitim aldı. Çocuklara yönelik resim eğitimine ise 193 çocuk katıldı. Cam boyama 81, taş boya 72 kursiyerle beklenenin üzerinde bir ilgiyle karşılaştı.

KOROLARA İLGİ YOĞUN

Çankaya Evlerinde müzik enstrümanlarına ve korolara da yoğun ilgi gösteren vatandaşların enstrümanda favorisi gitar olurken korolarda halk müziği oldu. Türk sanat, Türk Halk ve pop müziği korolarına toplam bin 92 kişi katılırken bağlama, piyano, gitar, bateri, ud gibi enstrümanlara bin 210 kişi katıldı.