26-10-2016-KEÇİÖREN BELEDİYESİNE461360

KEÇİÖREN BELEDİYESİNE AİT BAĞLUM HİSAR

MAHALLESİNDE İMARIN 91492 ADA İLE 91276

NO’LU ADALAR ARASINDA KALAN OKUL CADDESİ

İLE KÖSRELİK CADDESİNİN KESİŞTİĞİ KÖŞEDEKİ

NO:64/1 ADRESİNDE BULUNAN PARKIN İÇİNDEKİ

MEŞRUBAT BÜFESİNİN KİRAYA VERİLMESİNE İLİŞKİN

İHALE İLANI

1 – İlçemiz Keçiören Bağlum Hisar Mahallesinde imarın 91492 ada ile 91276 ada arasında kalan ve Okul Caddesi ile Kösrelik Caddesinin kesiştiği köşedeki No: 64/1adresinde bulunan parkın içindeki 4.00 m x 4.00 m = 16.00 m² lik 1 adet Meşrubat Büfesinin; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihale neticesinde 3 yıllığına kiraya verilecektir.

2 – İhale 23 /11/2016 Çarşamba Günü saat 15’10 da Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 – Büfenin aylık muhammen bedeli 580,00 TL/Ay+KDV olup; Geçici teminatı 626,40 TL dir.

4 – İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler :

4- 1. İhaleye iştirak dilekçesi.

4- 2. Nüfus Cüzdanı veya T.C. kimlik numarası yazılı kimlik fotokopisi.

4- 3. İkametgah Belgesi.

4-4. Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı.

(İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)

4-5. Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.

4-6. Şartname bedelinin Belediye veznesine veya belediyenin banka hesabına ödendiğine dair makbuz.

4-7. Kiracılık ilişkisinden, Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinden dolayı Belediyemize borcu

olmadığına dair belge. ( Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.)

4-8. Kiracılık ilişkisinden dolayı, Belediye ile icralık ya da mahkemelik bir davanın devam edip etmediğine dair bilgi içeren belge. ( Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.)

4-9. Tüzel Kişiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi.

4-10.Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli Yetki Belgesi.

4-11.Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli İmza Sirküsü.

Belgeleri eksik ya da yanlış ibraz edenler ihaleye alınmayacak ve teklifte bulunmayacaktır.

5 – İhaleye Katılamayacak olanlar :

a – 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

b – Belediyemizde kiracı iken sözleşmeye aykırı fiillerinden dolayı tahliye edilenler ile bunların eşleri ya da şirket ortakları doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

6 – Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tesbit etmekte serbesttir.

7 – Müracaat Belgelerinin Verilmesi : Müracaat belgeleri kapalı bir zarfa konularak; Encümen Başkanlığına sunulmak üzere , ihale günü saat 12.00 ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

8 – İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 250,00 TL şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.

( Adresimiz : Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı KEÇİÖREN / ANKARA ) KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 461360) www.bik.gov.tr

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