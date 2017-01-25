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T.C. Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesinden
Esas No : 2016/436 Karar No : 2016/524
Davacı SEÇİL SOLMAZ tarafından davalı NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine açılan Nüfus (Cinsiyet Düzeltilmesi İstemli-Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasında; verilen karar gereğince;
Davanın kabulü ile; Mersin İli, Toroslar İlçesi, Sağlık Mah/Köyü, Cilt No:23, Hane No:697, BSN:4, TC Kimlik No:23728939148’de nüfusa kayıtlı Mustafa ve Muazzez’den olma, 21/07/1984 doğumlu, SEÇİL SOLMAZ’ın nüfusta “SEÇİL” olan adının “ACUN OZAN” olarak DÜZELTİLMESİNE,
Mersin İli, Toroslar İlçesi, Sağlık Mah/Köyü, Cilt No:23, Hane No:697, BSN:4, TC Kimlik No:23728939148’de nüfusa kayıtlı Mustafa ve Muazzez’den olma, 21/07/1984 doğumlu, SEÇİL SOLMAZ’ın nüfusta “KADIN” olan cinsiyetinin “ERKEK” olarak DÜZELTİLMESİNE,
Dair karar ilan olunur.
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26-1-2017-T.C. Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesinden-537050
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