26-1-2017-T.C. Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesinden-537050

İLAN

T.C. Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Esas No : 2016/436 Karar No : 2016/524

Davacı SEÇİL SOLMAZ tarafından davalı NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine açılan Nüfus (Cinsiyet Düzeltilmesi İstemli-Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasında; verilen karar gereğince;

Davanın kabulü ile; Mersin İli, Toroslar İlçesi, Sağlık Mah/Köyü, Cilt No:23, Hane No:697, BSN:4, TC Kimlik No:23728939148’de nüfusa kayıtlı Mustafa ve Muazzez’den olma, 21/07/1984 doğumlu, SEÇİL SOLMAZ’ın nüfusta “SEÇİL” olan adının “ACUN OZAN” olarak DÜZELTİLMESİNE,

Mersin İli, Toroslar İlçesi, Sağlık Mah/Köyü, Cilt No:23, Hane No:697, BSN:4, TC Kimlik No:23728939148’de nüfusa kayıtlı Mustafa ve Muazzez’den olma, 21/07/1984 doğumlu, SEÇİL SOLMAZ’ın nüfusta “KADIN” olan cinsiyetinin “ERKEK” olarak DÜZELTİLMESİNE,

Dair karar ilan olunur.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 537050) www.ilan.gov.tr

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...