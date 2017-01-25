Ana Sayfa Resmi İlan 26-1-2017-T.C. Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesinden-537050

26-1-2017-T.C. Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesinden-537050

-
Editör
-
0
PAYLAŞ

İLAN
T.C. Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesinden
Esas No : 2016/436 Karar No : 2016/524
Davacı SEÇİL SOLMAZ tarafından davalı NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine açılan Nüfus (Cinsiyet Düzeltilmesi İstemli-Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasında; verilen karar gereğince;
Davanın kabulü ile; Mersin İli, Toroslar İlçesi, Sağlık Mah/Köyü, Cilt No:23, Hane No:697, BSN:4, TC Kimlik No:23728939148’de nüfusa kayıtlı Mustafa ve Muazzez’den olma, 21/07/1984 doğumlu, SEÇİL SOLMAZ’ın nüfusta “SEÇİL” olan adının “ACUN OZAN” olarak DÜZELTİLMESİNE,
Mersin İli, Toroslar İlçesi, Sağlık Mah/Köyü, Cilt No:23, Hane No:697, BSN:4, TC Kimlik No:23728939148’de nüfusa kayıtlı Mustafa ve Muazzez’den olma, 21/07/1984 doğumlu, SEÇİL SOLMAZ’ın nüfusta “KADIN” olan cinsiyetinin “ERKEK” olarak DÜZELTİLMESİNE,
Dair karar ilan olunur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 537050) www.ilan.gov.tr

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...

Reklam

İLGİLİ HABERLERYAZARIN DİĞER YAZILARI