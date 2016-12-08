25 Yıldır MHP’deyim

Milliyetçi Hareket Partisi Kumluca Belde başkanı Şakir Saygın, “Genel Başkanımızın yanına gidip Kumluca Belediyesi için bir çöp kamyonu ve başkanımıza bir makam aracı isteyeceğim” diye konuştu.

Bartın ili Kumluca Beldesinin sorunlarını anlatan MHP Belde Başkanı Şakir Saygın, “ bütçe sıkıntımız var” dedi. Saygın ile yaptığımız söyleşide sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:

Soru: Sayın Saygın, Kumluca Beldesini Milliyetçi Hareket Partili bir başkan kazandı. Sizin Belde Başkanı olarak Sayın Belediye Başkanı İsmail Can ile nasıl bir çalışma yürüttünüz.

Başkan: Ben 25 yıldır Kumluca Milliyetçi Hareket Partisi Belde başkanıyım. İlk belediye başkanı adayı çıkarttığımızda 37 oy aldım. İkinci adayı çıkarttığımda 145 oy aldım. 3.ayadı çıkarttığımda 345 oy aldım ve bu durumdan çok mustarip oldum. Sayın Başkanımız İsmail Can belediye de 25 yıl görev yaptı.

Bazı sorun sıkıntılarından dolayı kendisi istifa etti. Ve benim çok sevdiğim bir dostum olarak 2014 yerel seçimlerde İsmail Can’a Milliyetçi Hareket Partisinden aday göstermeyi düşündüm ve ben bunu yönetimimle istişare yaparak belediye başkanı adayı olmasına karar verdik.

Sonra İsmail Can’la bu durumu konuştuk. Sayın Başkan bağımsız aday olacağını söyledi. Bende bir arkadaşım olarak bağımsız aday olursan çok fazla etkili olamayacağını söyledim. Başkanla istişare ederek bizim partimize geçmesine ikna ettim. İl Başkanımızla, Genel Merkezimize bilgi vererek Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli olumlu bakınca İsmail Can’ı Milliyetçi Hareket Partisinden aday olarak gösterdik.

Seçimlerde İsmail Can ile beraber çalışmalarımıza başladık. Ev ev esnaf esnaf dolaşarak halkımızdan oy istedik. Sayın İsmail Can’ında bölgemizde sevilmesinden dolayı belediye başkanlığını kazandık. Burası AK Partinin kalesidir. Biz 261 oy fark attık. Belediye başkanlığını kazandık. Sayın başkanla sırt sırtta verip Kumluca Beldesinin sorun sıkıntılarını birlikte çözüyoruz.

Soru: Sayın Başkan Genel Merkeze ve Meclisi gittiğinizde sayın milletvekilleri sizlere destek veriyorlar mı?

Başkan: Şöyle söyleyeyim. Bartın’da en uzun süre Milliyetçi Hareket Partisinde belde başkanlığı yapan tek kişiyim. 25 yıldır bu partinin içindeyim. Bu partiye gönül verdim. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ile çalışmaktan çok onur ve gurur duyuyorum.

Bu 25 yıllık süre zarfında ne Genel Başkanımdan ne partimden hiçbir istekte bulunmadım. Hep kendi çabalarımla yaptım her şeyi… Ama bu kez Genel Başkanımızın yanına gidip Kumluca Belediyesi için Genel Başkandan isteklerim olacak.

Bir çöp kamyonu ve başkanımıza bir makam aracı isteyeceğim. Bu makam aracı eski ve arızalı genelde arıza veriyor. Çünkü belediye olarak çok sıkıntılıyız. Bizim bunlara bütçemizden alma gibi bir durumumuz yok ve Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’den bunları rica edeceğim.

Soru: 15 Temmuz Darbe girişimi oldu. Bu darbe girişimi gecesi siz Milliyetçi Hareket Partisi Belde Başkanı olarak siz nasıl bir duruş sergilediniz.

Başkan: Biz darbeyi tasvip etmiyoruz. O gece TV’den izlediğim kadarıyla il başkanımızla istişare yaparak ve belediye başkanımızı da alarak araçlarımızla Bartın meydanlarına çıkıp darbeyi protesto ettik.

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