28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü. Bu gün dolayısıyla Umut Vakfı’nın yayınladığı raporda çarpıcı tespitler var. Rapora göre, Türkiye’de çoğu ruhsatsız olmak üzere 25 milyon bireysel silah bulunuyor.

Günde ortalama 5 kişi cinayete kurban gidiyor ve bu cinayetlerin büyük bölümü ruhsatsız silahlarla işleniyor.

Mafya mensuplarının işlediği cinayetlerin toplam cinayetlerin yüzde 4’ünü oluşturduğu bilgisi de raporda yer alıyor.

Çok vahim, derhal müdahaleyi gerektiren bir tablo söz konusu.

İşlenen her cinayetin ardından ah vah ederek, katile lanetler okuyarak bir yere varılamaz.

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Peki, neler yapılabilir, Teksas kasabalarına döndürdüğümüz güzelim ülke nasıl normalleşebilir?

Bana kalırsa şu adımların acilen atılması gerekiyor:

-Bir kanun çıkarılarak ülkedeki ruhsatlı ve ruhsatsız tüm silahlar (avcıların kullandıkları da dahil) toplanmalıdır.

-Verilen süre içinde silahlarını tespit edenlere herhangi bir ceza uygulanmamalıdır.

-Ordu ve emniyet mensupları dışındakilere silah ruhsatı verilmesi çok ağır koşullara bağlanmalıdır.

-Silah kaçakçılığı ile daha etkin mücadele edilmeli, bu kaçakçılığı yapanlara verilecek cezalar artırılmalıdır.

-Ruhsatsız silah taşımanın cezası en az 5 yıl hapis olmalıdır.

-Silah ruhsatı verilecek olanlar o silahı kullanma konusunda eğitimden geçirilmelidir.

-Cinayetler çoğu kez anlık öfke patlamaları yüzünden meydana gelmektedir. Bu nedenle Türkiye genelinde ruhsal sağlık taramaları gerçekleştirilmelidir.

-Adalet sisteminin çok yavaş işlemesi, haksızlığa uğradığını düşünen insanları, “Adaleti ben kendi ellerimle sağlarım” anlayışına yöneltmektedir.

Bu nedenle mahkemeler hızlı çalışmalı, hakimler her tür davada en geç altı ay içinde karar vermelidir.