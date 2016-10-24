25-10-2016-ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ-Basın-457408

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE

ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.10.2016 gün ve 1938 sayılı kararı ile onaylanan, Mamak İlçesi, Cengizhan Mahallesi 37996 ada 5 ve 6 nolu parsellere ilişki n 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği başkanlığımız ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır. İlanen ilgililere duyurulur.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın-457408) www.bik.gov.tr

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