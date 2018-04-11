İş adamı Mehmet Sabancı’nın oğlu Faruk Sabancı objektiflere 244 bin liralık montuyla yakalandı. Özel seri olan ve dünyada sadece 4 tane olan mont el yapımı. Altın, gümüş, bakırdan ve krom taşlardan oluşan montun fermuarı altın.

Ünlü DJ Faruk Sabancı giydiği montla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Geçirdiği mide ameliyatının ardından spor ve uyguladığı diyetle 100 kilo veren Sabancı 244 bin liralık montuyla alış verişe çıktı. El yapımı olan montta dünyada sadece 4 adet bulunuyor.

ÖZEL KAPLAMA

Mont altın, gümüş, bakır ve krom taşlardan oluşuyor. Montun fermuarı ise altından oluşuyor. İtalyan motosiklet markası Ducati’nin sadece dört adet ürettiği montla dikkatleri üzerine çeken Sabancı alış verişini yaptı.