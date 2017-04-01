İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 4-20 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 24. İstanbul Caz Festivali’nin programı açıklandı.

Bu yıl 20. kez Garanti Bankası’nın sponsorluğunda düzenlenecek 24. İstanbul Caz Festivali, 4-20 Temmuz tarihleri arasında cazın usta isimlerinden dünya müziğinin tanınmış ekiplerine, yeni keşiflerden sevilen yıldızlara, farklı mekanlarda gerçekleştirilecek 50’nin üzerinde konserle festival deneyimi yaşatacak. Ünlü yıldızların, flamenkonun kült gitarist ve bestecilerinden Paco de Lucia’ya saygı duruşu niteliğindeki “Beyond The Memory” konserinin yanı sıra aralarında vokal cazın genç yıldızı Kandace Springs’den Jacky Terrasson & Stephane Belmondo gibi ustalara, Avrupa cazının efsane ismi Nik Bärtsch’ten Fatoumata Diawara ve Hindi Zahra’ya, caz, funk, dünya müziği, blues ve rock’ın farklı seslerini ağırlayacak. Oluşum aşamasında Radiohead’in gitaristi Jonny Greenwood’un da içinde yer aldığı “JUNUNö projesi de festivalin bu yılki konukları arasında yer alacak.

Festival kapsamında bu yıl önemli bir yenilik, yerli sahnenin başarılı müzisyen ve topluluklarını odağa alarak daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla SOCAR Türkiye desteğiyle hayata geçirilen “ViTRin: Türkiye Güncel Müzik Buluşması” olacak. Festivalin 5-8 Temmuz tarihleri arasındaki konserlerini kapsayan bu bölümü, festival izleyicisiyle beraber uluslararası müzik sektörünün önemli temsilcileri de izleyecek.

Ücretsiz gerçekleştirilecek “Parklarda Caz” konserleri ile Kadıköy yakasında festival içinde festival deneyimi yaşatacak “Gece Gezmesiö bu yıl da devam ederken, tüm gün sürecek konserler ve atölye çalışmalarıyla bu yıl ilki gerçekleştirilecek “Çocukça Bir Günö başlıklı etkinlik de ‘minik’ cazseverleri mutlu edecek.

24. İstanbul Caz Festivali’nin programı bu akşam festivalin “Yüksek Katkıda Bulunan Mekan Sponsoruö Zorlu Performans Sanatları Merkezi’de düzenlenen bir basın toplantısıyla açıklandı. Toplantıya, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil ile İstanbul Caz Festivali Direktörü Pelin Opcin ve İstanbul Caz Festivali Direktör Yardımcısı Harun İzer konuşmacı olarak katıldı.

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