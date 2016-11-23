24-11-2016 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

VERGİ / CEZA İHBARNAMESİ İLAN LİSTESİ

Vergi K.No İhbarname Fiş No V.Kodu Vergi Dönemi Soyadı-Adı(Unvanı) Vergi Toplamı Ceza Toplamı İhb. Toplamı Adres

5120155400 2016102013E5B0000018 0001 01/2011-12/2011 Ali Fuat KARAGÜMÜŞ 10.802,85 TL 10.802,85 TL 21.606,00 TL Etlik Gn.Dr.Tevfik Sağlam Cad. 121/9 Keçiören ANKARA

Yukarıda adı soyadı veya ünvanı, adresi, dönemi, vergi türü, ihbarname numarası ve miktarı yazılı olan Yıldırım Beyazıt Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefleri adına düzenlenen Vergi/Ceza İhbarnameleri bilinen adreslerinde tebligat yapılamamıştır.

1- 213 sayılı VUK’nun tebliğlerle ilgili 104. maddesine göre ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olarak kabul edileceği

2- Aynı Kanunun 105. maddesi gereğince adı soyadı (ünvanı) geçen mükelleflerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde ilanı yapan makama bizzat veya

bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı

3- Söz konusu Kanunun 106. maddesi gereğince ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde ne vergi dairesine müracaat yapmış ne de adresini bildirmiş olanlara 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı hususu ilan olunur.

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