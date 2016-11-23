24-11-2016-T.C. Ankara Batı 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 491473

T.C. Ankara Batı 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN

Esas No:2016/328

Davacı Şerife Küçük tarafından, Davalı Etimesgut Nüfus Müdürlüğü aleyhine açılan isim tashihi davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen 15/11/2016 tarihli 2016/328 esas 2016/282 karar sayılı kararla davacının davasının KABULÜ ile; Çankırı ili Ilgaz İlçesi Söğütcük Köyü Cilt No: 65, Hane No:1’de nüfusa kayıtlı Abdullah ile Ayşe’den olma 07/06/1978 doğumlu Şerife KÜÇÜK’ün nüfus kayıtlarında Şerife olan ismine Ebru eklenmek suretiyle isminin Şerife Ebru KÜÇÜK olarak nüfusa kayıt ve TESCİLİNE, karar verilmiş olup,Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.21/11/2016

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