23 yılın ağır sel faturasını vatandaşlar ödüyor

Gökçek’in 23 yıllık Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı boyunca alt yapıya yönelik çalışmalarının yetersiz olmasının faturasını, Ankaralı vatandaşlar ödüyor. Sel baskınları can ve mal kaybına yol açıyor.

Mayıs ayında ani bastıran sağanak yağışlar Ankara’nın büyük bir bölümünde sel baskınlarına yol açtı. Sel can ve mal kayıplarına yol açtı. Ankara’nın dört bir yanına alt yapısı sağlanmadan yapılan köprüler, alt geçitler ise yağmurun getirdiği sular ile doldu. Araçlar yağmır sularının doldurduğu köprülerin altında kayboldu.

Önceki hafta Mamak’ta meydana gelen sel felaketi Pazar günü akşam saatlerinde de Çankaya ve Mamak ilçelerinde etkili oldu. Yaşamı felç edan ve yaklaşık 15 dakika etkili olan sağanak sonrası meydana gelen yağmur suları onlarca evi ve işyerini bastı. Mamak’ta Kartaltepe Mahallesi Tıp Fakültesi Caddesi Çağlayan Sitesi’nde ise 8 araç zarar gördü.

Dere yataklarının plansız, projesiz doldurulması yağmur sularının kendine yol açmasına neden oluyor. Olan yine vatandaşa oluyor. Mayıs ayı boyunca iki kez yüzünü gösteren sağanak yağış vatandaşların ciddi anlamda maddi kayıplara uğramasına neden oldu.

YARALAR SARILMAYA BAŞLANDI

Öte yandan etkili olan dolu ve aşırı yağışın neden olduğu selin izleri yavaş yavaş siliniyor. Mamak’ta hasar gören evler temizlenerek araçlar kaldırılırken; Bahçelievler Mahallesi’nde çöken yolun onarılması için çalışma başlatıldı.

Çankaya ve Mamak ilçelerinde park halindeyken sel sularına gömülen araçlar, sürüklenerek enkaz haline geldi. Mamak’ta Cadde üzerindeki Çağlayan Sitesi’nin zemin katında bulunan 4 daire de yağmur suları ile doldu. Selde zarar gören araçlar, polis tarafından tutanak tutulduktan sonra kaldırıldı. Çamur içindeki evler ise belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Evlerinin kullanılamaz hale geldiğini belirten Çağlayan Sitesi Yöneticisi Yavuz Irmak, “Dün dolu ve şiddetli yağış sonrası yukarından gelen sel istinat duvarımızı yıktı. Burada 4 dairemiz, kazan dairemiz, elektrik odalarımız hasar gördü. Dairelerimiz kullanılamaz hale geldi” diye konuştu.

Bahçelievler Mahallesi’nde Akdeniz Caddesi sel nedeniyle çöken yolun onarılması için de belediye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.