Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının 1920’de TBMM’yi kurup dosta düşmana “ulusal egemenliğimizi” ilan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 98. yılında tüm yurtta ilk günkü coşkusuyla kutlanıyor.

Bir milletin küllerinden yeni doğuşu olan Kurtuluş Savaşı mücadelesinin dönüm noktalarından birisi olan 23 Nisan bütün yurtta coşkuyla kutlandı. Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk Milletinin gelecekteki sahipleri olan çocuklarımız okullarında düzenledikleri törenlerle bayram coşkusunu yaşadı.

Başta ilk ve orta okullar olmak üzere bütün öğrenciler okullarında tören düzenledi. Yapılan törenler renkli sahnelere yer verilirken havanın güzel olması da çocukların coşkusuna ayrı bir renk kattı.

Çocuklar oynadıkları oyunlarda Anadolu’nun halk oyunları ile kültürümüzün zenginliklerine yer verirken modern danslarla da izleyenlere güzel dakikalar yaşattı.