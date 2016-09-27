23. kattan düştü , mucize eseri hayatta kaldı

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Rusya’nın Novosibirsk kentinde kız arkadaşını etkilemek için 23. kattaki dairenin balkon korkuluklarına çıkan genç dengesini kaybederek 23. kattan aşağıya düştü. Genç 70 metreden aşağı çakılmasına rağmen, üzerine düştüğü otomobilin tavanının yastık etkisi yaratması sayesinde hayata tutunmayı başardı.

Siberian Times’ın haberine göre, kız arkadaşını etkilemek için 23. katta bulunan dairenin balkon korkuluklarına asılan 16 yaşındaki Alexander Shadrin korkuluklara daha fazla tutunamayarak aşağıya düştü.

70 metre yükseklikten park halindeki bir aracın üzerine düşen genç olayda ağır yaralandı. Düşüş esnasında çarpmayı yumuşatan araç gencin hayatını kurtarırken, gencin bilincinin yerinde olması doktorları hayrete düşürdü.

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