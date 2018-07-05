Nikah ve düğünlerin arttığı yaz aylarında olağanüstü bir yoğunluk yaşayan Mamak Belediyesi Evlendirme Memurluğu, Ramazan Ayı’nın ardından sezona hızlı bir giriş yaptı. Ramazan Ayı’nın bitmesiyle nikah mesaisine başlayan evlendirme memurları 19 günde toplam 229 çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Evlenen gençlere mutluluklar dileyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül; “Yerel yönetimler olarak hayatlarını birleştiren vatandaşlarımıza destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Çiftler bir ömür boyu mutluluk sözü verip nikahlarını kıydırmak için bize başvuruyorlar, bizde onların bu mutlu günlerine katkı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.