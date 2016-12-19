22 ressam Altınköy’ü tuvallere yansıttı

Altınköy Açık Hava Müzesi, Altın Dokunuş Çalıştayı’na ev sahipliği yaptı.

İstanbul ve Ankaralı 22 sanatçının yer aldığı çalıştayda Altınköy’ün eşsiz manzaraları tuvallere yansıdı. Sanatçılar önce Altınköy’ün farklı yerlerinden fotoğraf çekti, daha sonra bu fotoğrafları tuvallere taşıdı.

18 Aralık 2016 tarihine kadar açık kalacak olan çalıştayda yaklaşık 30 eser, Altınköy Açık Hava Müzesi’nde sergilenecek.

“Altınköy’e adeta aşık oldum”

Çalıştay Küratörlerinden Ece Arman, Altınköy’e adeta aşık olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Buraya ilk geldiğimde mevsim bahardı. Altınköy’ü resmedeceğimiz zaman bu bölgeye kar yağmasını istedim. Dualarım kabul oldu. Ve Altınköy’e kar çok yakıştı.

İstanbul’da oturuyorum. Ankara’yı maalesef pek fazla seven biri değilim. Buna rağmen Altınköy düşüncelerimde değişikliklere neden oldu. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.”

“Böyle bir yer daha önce hiç görmedim”

Çalıştay’ın diğer Küratörü Fotoğraf Sanatçısı İbrahim Akıncı ise, Altındağ Belediyesi’nin sanata ve sanatçıya verdiği değeri yakından takip ettiğini belirtti. Akıncı, Türkiye’de çok fazla şehir gezdiğini fakat Altınköy gibi bir yere daha önce hiç rastlamadığını vurguladı.

Altınköy’ün herkes tarafından gezilmesini isteyen Akıncı: “Buradan etkilenmemek elde değil. Arkadaşlarıma telefonda Altınköy’ü anlatıyorum hayal bile edemiyorlar” dedi.

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