Aydın Doğan Vakfı tarafından, her yıl kültür, sanat, edebiyat ve bilim alanlarında, yaratıcılıkları ile başarıya ulaşmış kişileri ödüllendirmek amacıyla verilen ‘Aydın Doğan Ödülü’ne bu yıl Türk Halk Müziği sanatçısı Arif Sağ lâyık bulundu.

1996 yılından bu yana mesleğinde yaratıcı, gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda ülkemizin ve kültürümüzün tanınırlığını artırıcı çalışmalarda bulunan kişilerin ödüllendirildiği, Türkiye’nin en saygın ödüllerinden biri olarak kabul edilen Aydın Doğan Ödülü’nün bu yıl verileceği alan ‘Türk Halk Müziği’ olarak belirlendi.

ANADOLU MÜZİĞİNİN DÜNYAYA TANITILMASINDA CİDDİ KATKILARI OLDU

Aydın Doğan Vakfı’nın toplumun daha ileriye taşınması, çağdaş bir düzeye ulaştırılması, bunun için de eğitimin desteklenmesi amaçlarına da bağlı olarak Aydın Doğan Ödülü bu yıl; Türk Halk Müziği ve bağlama alanında özgün arayışlarını yoğunlaştırarak sürdürmüş, Anadolu müziğinin dünyaya tanıtılmasına ciddi katkıları olmuş, eğitim çalışmalarıyla yeni kuşakların yetişmesini sağlamış, bağlama çalgısında bir ekol yaratmış sanatçı Arif Sağ’a verildi. Arif Sağ’a ödülü, Nisan ayında düzenlenecek bir törenle takdim edilecek.